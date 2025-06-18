矽谷空中計程車製造商Arche 業務重點轉向國防領域

矽谷空中計程車製造商 Archer Aviation，將業務重點轉向國防領域。(取自Archer Aviation官網)

矽谷 電動飛機製造商「Archer Aviation Inc.」原主要製造產空中計程車，公司已將業務重點轉至國防領域，預期其國防相關業務發展，將在短期內超越商用空中計程車。

聖荷西 信使報(Mercury News)報導，Archer Aviation執行長高登斯坦(Adam Goldstein)日前在巴黎航空展接受彭博電視採訪時表示，導因於空中計程車載客服務業務需要時間才可擴大規模，國防業務短期內肯定成為公司業務最大部分。Archer股價在17日盤前交易、曾一度上漲7.6%。

由於空中計程車的消費者服務業務進展緩慢，Archer已將業務重點轉為國防領域。於此同時，隨著川普 總統擴大軍費開支，並放棄最初曾促動全電動飛機熱潮的環保承諾，引起各界對國防新技術更多興趣。

高登斯坦指出，國防領域現已成為民眾關注焦點，國防工業也重新成為創新重點。Archer Aviation在國防領域投入大量時間與努力，相信在短期內將成為業務非常重要部分。

Archer去年底與武器製造商「Anduril Industries Inc.」合作，打造一款混合動力軍用飛機。

另一方面，英國「Vertical Aerospace Ltd.」今年5月表示，計畫開發一款混合動力飛機，同樣聚焦在國防領域投資。Vertical主席史萊特里(Domhnal Slattery)指出，新款飛機可能比公司原開發的全電動VX4飛機更受歡迎，這將是一個非常熱門產品，歐洲所有大型國防領域業者，皆對此感興趣。

彭博分析師表示，包括「Joby Aviation Inc.」在內的電動垂直起降飛機製造商，將業務需求擴展至國防、貨運與混合動力領域，根據分析，時至2040年，空中計程車數量可能少於3萬架，獲利水平低於預期，部分產品開發可能在近期內將耗費現金成本。

總部位在聖塔克拉拉的Archer Aviation公司，2023年獲得第一份大型國防合約，透露預期將為美國空軍提供電動垂直起降飛機(eVTOL)，將是運送物資與其他非戰鬥用途的一款更安靜、更便宜的替代運輸方案。