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自駕車事故有望減少 1原因保費未必調降

編譯陳盈霖／綜合報導
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儘管自動駕駛車輛可望降低事故，然短期內並不容易降低汽車保費。（路透）
儘管自動駕駛車輛可望降低事故，然短期內並不容易降低汽車保費。（路透）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，自動駕駛車盡管有望減少交通事故，改變價值4000億美元的美國汽車保險市場，然短期內恐不會讓保費下降。彭博社（Bloomberg）引用高盛（Goldman Sachs）近期一份研究報告指出，未來保險公司承保的風險類型可能會發生變化，而非消失。

彭博社引述高盛分析師德萊尼（Mark Delaney）的預測指出，未來15年內，每哩保險成本將減少超過50%，從2025年的每哩0.50美元降至2040年的0.23美元。然而，至少在未來10至15年內，汽車保費仍會適度增長，部分原因是科技含量較高的新型汽車推高維修費用，單次理賠成本上升。

「如今，即使是輕微的碰撞事故，對許多車輛來說也代價高昂，」保險資訊研究所（Insurance Information Institute）發言人佛里德蘭德（Mark Friedlander）告訴NewsNation。汽車保險巨頭Progressive在其網站警告說，自動駕駛車未必能降低保費，甚至可能因昂貴的維修成本而增加費用。此外，還可能帶來新的保險風險，如網路安全威脅等，恐增加對網路保險的需求。

波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）公司保險業務主管賈因（Ajit Jain）也認為，隨著無人駕駛車普及，汽車保險業務將出現重大變革。他在該公司5月年度會議上說︰「大多數保險都圍繞操作錯誤、事故頻率及其嚴重性來定價，未來保費如何設定，也基於這些因素。」

自駕車被證明更安全，事故量減少，傳統汽車保險可能變得不再必要，可能由產品責任險取而代之。當駕駛由電腦控制時，事故責任界定將變得複雜。若事故由技術而非人為錯誤引起，應該誰承擔損失？是車輛製造商還是軟體公司？若事故是因網路攻擊導致的話該如何界定等，都是目前討論的問題點。目前各州對自駕車監管標準不一，但聯邦將很快出台明確規範。

盡管自動駕駛車要完全普及還需數年，但技術正穩定前進。Waymo無人駕駛出租車服務已在多個城市拓展，特斯拉也計畫於本月22日在奧斯汀推出自動駕駛出租車服務。

至於汽車保險的未來，佛里德蘭德認為不要過度樂觀，他強調目前消費者保費增加的原因，主要是零件和勞力成本上升。「短期內，關稅的影響也可能顯著增加汽車保險成本，」他說。根據日前發布最新消費者物價指數（CPI），過去一年汽車保險成本上漲7%。根據Bankrate對CPI數據分析，自疫情以來，汽車保費已飆升近60%。

保險 保費 自駕車

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