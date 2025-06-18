Waymo擴大無人駕駛計程車版圖 增灣區、南加多個城市服務

Waymo車隊在舊金山街頭等客。(美聯社 )

無人自動駕駛計程車公司Waymo 持續穩步地擴展其於舊金山 和洛杉磯 的服務，把服務伸延至此兩個縣的主要城市–分別於17日、18日在此兩縣各至少五個地方開始提供自動駕駛計程車服務。

Waymo於17日起把服務伸延至舊金山半島更為南端的布里斯本、南舊金山市、聖布魯諾、密爾布瑞及柏林甘等城市。在矽谷，巴洛阿圖及蒙洛公園市的乘客現在亦可以搭乘Waymo的無人駕駛汽車。

在洛杉磯方面，Waymo於18日在普拉亞德雷（Playa del Rey）、拉德拉高地（Ladera Heights）、回聲公園、銀湖（Silver Lake）和整個日落大道（Sunset Boulevard）等社區推出服務。

本月較早時，Waymo曾因反突襲掃蕩移民的抗議者焚燒該公司的無人自駕計程車，而短暫關閉了其在洛杉磯的服務。

該公司最近報告稱其付費乘車次數已達到1000萬次，目前在其四個市場（舊金山、洛杉磯、奧斯汀和鳳凰城）每周提供25萬次乘車服務。

在加州，乘客要使用Waymo服務，必須透過該公司的應用程式 Waymo One來叫車。然而，現於奧斯丁及未來於亞特蘭大，Waymo則選擇與 Uber合作，透過Uber的應用程式來提供Waymo的車輛服務。

在舊金山和洛杉磯擴展服務之際，也正是該公司準備好把車隊規模擴大逾一倍的時候。Waymo的母公司Alphabet表示，現時營運著1500部輛捷豹I-Pace SUV ，計畫至2026年，再增加2000輛汽車，使車隊總數達至3500輛。

然而，Waymo在高速公路駕駛及通往機場的交通方面，進展仍然緩慢，而該公司若要超越Uber和Lyft，這兩個領域的發展十分關鍵。Waymo發言人博內利（Chris Bonelli）表示，該公司現時仍在舊金山和洛杉磯的高速公路上與員工一起測試其車輛，並正與這兩個城市的機場就未來的服務進行積極洽談。