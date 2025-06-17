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舊金山2華人經營老牌電影院 濱海、普西迪歐尋買家

編譯林思牧╱綜合報導
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圖為舊金山濱海戲院 (Marina Theater) 。(谷歌地圖)
圖為舊金山濱海戲院 (Marina Theater) 。(谷歌地圖)

一個時代標記即將終結，舊金山兩家歷史悠久、放映過許多經典華語片的電影院，正在尋求買家。

舊金山紀事報報導，Frank Lee於1960年代末期開始涉足電影業，當時他在父親位於華埠的電影院擔任引座員。近60年後的今天，他即將抵達職業生涯中播放的最後一部電影。

Frank和妻子Lida正在尋找買家，接管他們僅存的兩家電影院–Chestnut Street上的濱海戲院（Marina）和普西迪歐戲院（Presidio）。一旦買家入手，這將標誌著舊金山獨立電影界里程碑式的演出畫下句點。

「這個想法在我腦海裡盤旋了許多年，但我覺得是時候了，」70歲的Frank告訴紀事報， 「我已經不再年輕了，對吧？」

李氏夫婦在舊金山的持久影響力，根植於對亞洲電影的擁護，尤其是香港、中國大陸和台灣的電影。在1990年代和21世紀初，當時他們也擁有的四星影院（4 Star Theater）經常在新上映的香港電影在亞洲首映的同一周就放映，讓本地影迷在成龍、楊紫瓊和李連杰進軍好萊塢之前就了解他們的輝煌成就。

四星影院的亞洲電影節不僅展出華語地區的當代和經典影片，也涵蓋日本、南韓、菲律賓等眾多國家。舊金山影院協會（CinemaSF）的聯合創始人伯傑龍（Adam Bergeron）說：「Frank和Lida在電影院裡招待了好幾代舊金山人，他們留下了一批滿意的顧客，祝福他們接下來的日子過得幸福安逸。」

Frank是繼承了父親Frank Lee Sr.的衣缽。李父是二戰老兵、土木工程師，在北美各地的華埠經營電影院，在電影界人脈深厚，甚至認識舊金山本地出身的武術電影巨星李小龍。

Frank在13歲時就開始在父親位於Kearny Street的貝拉聯盟戲院（Bella Union theater）工作。他和父親在20世紀80年代關閉了貝拉聯盟戲院，並短暫經營了一系列後來被拆除的劇院，包括Taraval Street的公園畔戲院（Parkside）、日本城的國際戲院（Kokusai）和漁人碼頭附近的製罐廠戲院（Cannery Cinema）。

舊金山 電影院 華埠

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