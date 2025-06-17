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舊金山同志大遊行29日登場 主題「酷兒的喜悅就是抵抗」

記者王子涵／舊金山報導
第55屆舊金山同志大遊行的主題，定為「酷兒的喜悅就是抵抗」（Queer Joy is Resistance）。（本報檔案照）
第55屆舊金山同志大遊行的主題，定為「酷兒的喜悅就是抵抗」（Queer Joy is Resistance）。（本報檔案照）

第55屆舊金山同志大遊行將在本月29日（周日）舉行。今年的主題定為「酷兒的喜悅就是抵抗」（Queer Joy is Resistance）。

作為全世界最大規模的LGBTQ+遊行慶祝活動，活動將在當日上午10時30分從Market與Beale街口出發，沿Market街一路前行，最終抵達第8街結束。根據主辦單位，遊行隊伍預計超過250個單位，整場活動將持續約四小時。

為配合活動準備與安全管制，周四全天將封閉Grove街（Polk至Larkin路段）。

在舊金山市政中心（Civic Center）的慶祝活動，內容包括主舞台表演、各大社區舞台、18歲以上專區，以及由超過300位藝術家與攤商組成的LGBTQ+市集。

主辦方表示，今年的名人遊行大使（Celebrity Grand Marshal）由艾美獎得主、「周六夜現場」（Saturday Night Live）前編劇史蒂爾（Harper Steele）擔任。

同志遊行執行總監福特（Suzanne Ford）說：「史蒂爾的故事展現了真誠、想像力與連結，這些都是我們社群最珍視的價值。她的可見性與勇敢揭示自我，是對社會的有力提醒，酷兒值得在所有領域被看見與慶祝，包括媒體與娛樂界。」

除了名人大使外，主辦單位也選出六位社區遊行大使（Community Grand Marshals），表彰他們對LGBTQ+社群的貢獻。

LGBTQ 舊金山 同志

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