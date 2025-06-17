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金山聯合多市喊話川普停止調兵 地方自己能搞定

記者夏彥╱舊金山報導
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舊金山市府律師邱信福聯合其他地方政府官員，一起向聯邦法院喊話：「無視地方意願的聯邦調兵行為，必須立刻停止。」（本報檔案照）
舊金山市府律師邱信福聯合其他地方政府官員，一起向聯邦法院喊話：「無視地方意願的聯邦調兵行為，必須立刻停止。」（本報檔案照）

面對川普政府在洛杉磯硬派國民警衛隊進城鎮壓示威，舊金山市府律師邱信福（David Chiu）16日表示，已聯合全美超過50個城市和地方官員，一起向聯邦法院喊話：「這種無視地方意願的調兵行為，必須立刻停止，不能成為對付移民社區與和平抗議的新手段。」

作為加州重要城市之一，舊金山長期是移民庇護政策的支持者，也歷經多次大規模抗議與示威。面對川普這次強硬派兵，邱信福認為，這不只是加州的危機，更是對全美地方執法自主的挑戰。

邱信福主動號召全美多個城市與縣政府，一起向第九巡迴上訴法院遞交「法庭之友意見書」，強調幾個重點：地方警力最懂自己社區，舊金山有成熟的維安經驗，從民權運動到同志平權抗爭，從沒靠軍隊維持秩序。軍隊插手只會添亂，軍人沒有社區警務訓練，遇到突發狀況容易使用過度武力，反而讓示威變得更危險。移民社區更需要信任與溝通，突然的軍隊進駐只會加深恐懼感，破壞多年建立的社區合作和信任。

邱信福說：「把軍隊丟進城市裡，只會讓大家更不安全，也讓那些只是想表達心聲的人陷入危險。」

除了舊金山，這份意見書還集結了芝加哥、巴爾的摩、屋崙、聖地牙哥、紐約部分市議員及多個縣政府，一共超過53個地方一起連署。

舊金山華人移民趙家先表示，對加州來說，如果法院最後裁定川普可以隨意調兵，那未來任何涉及移民的示威，甚至其他社會議題，只要聯邦不滿意，都可能出現軍隊進駐。

趙家先稱，對許多在美華人家庭來說，移民政策與庇護城市保護一直是安身立命的底線。若軍隊可以不經地方同意就出現在社區裡，意味著移民突襲和大規模抓捕更容易發生，也會讓不少家庭陷入不安和恐懼。

透過這次聯手，邱信福與多個地方政府希望法院能畫清界線，除非地方真的撐不住，否則軍隊不該隨便插手地方事務。並確保未來地方政府維持對社區警力的自主權。

移民 舊金山 加州

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