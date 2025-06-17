川普削科研經費 柏克萊加大教員提告 盼成首例集體訴訟

柏克萊加大教員與研究人員對川普削減研究經費提起訴訟，希望發展成全美首例集體訴訟。（美聯社）

柏克萊加大 教員與研究員本月上旬對川普 總統和多個聯邦單位提起訴訟，挑戰政府大規模削減研究經費政策，他們同時希望將這起訴訟發展成首例集體訴訟。

NBC電視台報導，這起已向舊金山聯邦地方法院（U.S. District Court in San Francisco）提出的訴訟，是由柏克萊加大環境法中心（Environmental Law Clinic）創辦主任波斯基（Claudia Polsky）發起的。訴訟稱，川普政府採取的一系列終止撥款行動，導致大學不得不裁員和暫停各種研究計畫。

與柏克萊加大法學院院長契莫林斯基（Erwin Chemerinsky）共同擔任這起訴訟律師的波斯基表示，儘管其中心並未面臨研究經費削減，但她覺得有必要組織同事共同提出一項可能對全美國眾多學者產生重大影響的訴訟。她說：「我真的認為，教員們最終必須為自己挺身而出。」

加大系統是川普政府攻擊的目標，除了削減加大的研究經費之外，川普政府還指責加大未能充分解決校園內的反猶太 主義問題。上個月底，負責調查加大系統的司法部反猶太主義特別工作組資深法律顧問特瑞爾（ Leo Terrell）告訴福斯新聞，他們將對加大系統和其他大學提起「大規模訴訟」。

加大系統發言人表示，他們正在配合當局的調查，稱「加大痛恨反猶太主義，正努力解決、打擊和根除一切形式的反猶太主義」。

這起訴訟是由柏克萊加大五名教員和舊金山加大一名教員共同提出，這些教員最近都失去了研究經費。訴訟指責許多政府單位無視聯邦法規，以有可疑的財務問題或研究主題為由，削減學者的研究經費，侵犯了研究人員的言論自由與正當程序（due process）權利。

不過，白宮發言人德賽（Kush Desai）說：「研究經費並非『第一修正案』（First Amendment）保障的政府權利，川普總統迫切希望恢復正常認知、重新調整政府支出，以美國人民的優先事項為重。」

柏克萊加大以1964到1965年的「言論自由運動」（Free Speech Movement）聞名，該校教員呼籲校方領導層，柏克萊加大必須在發生類似哥倫比亞大學和哈佛大學的遭遇之前，先做好萬全的應戰準備。

柏克萊加大發言人莫古拉夫（Dan Mogulof）在一封電子郵件中寫道：「柏克萊加大教員有權代表自己提起訴訟，校方並未參與這項法律行動的發起、進行和集資。」

NBC指出，共有十所大學的加大系統承擔全美約8%的學術研究，是美國接受聯邦研究經費最多的大學系統之一，去年獲得約40億美元。