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受台灣夜市射氣球啟發 台二代洪鉑硯 獲加州青少年射箭冠軍

記者孫愛薇／聖荷西報導
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洪鉑硯在全美賽事中獲得佳績，拿下2025年56屆全美室內靶場JOAD U15錦標賽排名第五。（受訪者提供）
洪鉑硯在全美賽事中獲得佳績，拿下2025年56屆全美室內靶場JOAD U15錦標賽排名第五。（受訪者提供）

灣區台二代洪鉑硯（Boyan Hung），在5歲時祖父母帶他到夜市射氣球，百發百中令眾人驚艷，啟發洪鉑硯射箭天賦，10歲進入社區中心射箭營隊，僅2年習箭時光，12歲開始在全美賽事中嶄露頭角，2024年全美青少年射箭賽事積分第二名，今年獲2025年加州國家青少年室內靶場錦標賽U15組冠軍。

在洪鉑硯5歲全家返台探親時，祖父母帶他到台灣夜市遊玩，在一個氣槍射氣球攤位上，洪鉑硯是唯一以5歲年紀寫下十槍全中的紀錄。發現洪鉑硯射擊天賦，返美後父母想帶他進修相關運動，卻發現住家附近社區中心的射箭營隊，僅收10歲以上學生。

七歲時的洪鉑硯雖然尚未進入正式射箭課程，在各大園遊會的射箭遊戲中盡情享受射箭樂趣...
七歲時的洪鉑硯雖然尚未進入正式射箭課程，在各大園遊會的射箭遊戲中盡情享受射箭樂趣。（受訪者提供）

習箭規畫一直等到洪鉑硯滿10歲才開始，母親Jeiro在中心告示板上看到射箭私人教練資訊，找到了聖荷西州立大學射箭社團教練普魯默（Christopher Plumeau），開始一對一學習。普魯默教導洪鉑硯基礎射箭知識與正確姿勢，即便洪鉑硯轉到其他教練體系下學習，在賽場上普魯默仍義務幫忙洪鉑硯排解會場上遭遇的困難。

教練羅薩爾（左）待洪鉑硯如子，教導學員挑選合適弓具，甚至製作自己使用的箭。（受訪...
教練羅薩爾（左）待洪鉑硯如子，教導學員挑選合適弓具，甚至製作自己使用的箭。（受訪者提供）

半年後，洪鉑硯決定從傳統反曲弓（Recurve bow）轉為複合弓（Compound bow），來到位在吉爾洛（Gilroy）的「青少年奧林匹克射箭發展計畫」（Junior Olympic Archery Development, JOAD）修練射箭技巧，在教練羅薩爾（Jose Rosal）的教導下持續精進。羅薩爾待洪鉑硯如子，教導他挑選合適弓具甚至製箭，是賽場上唯一能讓洪鉑硯安心下來的人。

10歲才開始習箭的洪鉑硯，僅兩年光陰，12歲嶄露頭角，在賽事上屢獲佳績，贏得2024年加州國家青少年奧林匹克射箭發展計畫室內靶場錦標賽（2024 California State JOAD indoor target championships）排名第1，全美青少年組射箭賽事績分排行第2；今年他13歲，在年初贏得2025年加州國家青少年室內靶場錦標賽U15組（2025 California State Indoor Championships U15）冠軍，2025年56屆全美室內靶場JOAD U15錦標賽（2025 56th Indoor Nationals Championships JOAD）排名第5。

僅學習射箭兩三年時光就嶄獲佳績，洪鉑硯(中)獲2025年加州國家青少年室內靶場錦...
僅學習射箭兩三年時光就嶄獲佳績，洪鉑硯(中)獲2025年加州國家青少年室內靶場錦標賽U15組冠軍。（受訪者提供）

雖屢獲佳績，洪鉑硯坦言，曾有段時間因壓力無法享受射箭樂趣，甚至想放棄，在不斷比賽中失去對射箭的喜愛，感到壓力很大。在低潮期，洪鉑硯試著找回對射箭的感動，重新思考當初愛上這項運動的初衷，並找回當時對射箭的熱情，「我找回來了，找回對這項運動的愛情」。

對未來的目標，洪鉑硯期望把每一箭都射到靶心最中間的滿分，如能把每一箭都練到如此，是對自己很大肯定，也期待未來能被選中為奧運國手，為國出賽。

今年5月洪鉑硯參加Arrows in the vineyard賽事獲得青少複合弓...
今年5月洪鉑硯參加Arrows in the vineyard賽事獲得青少複合弓組第一。（受訪者提供）

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射箭冠軍洪鉑硯訓練風雨無阻 父母陪伴他征戰全美

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