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加州旅遊秘境在這 濱海小鎮上榜「最被低估」景點

編譯組／綜合報導
寧靜的加州小鎮Cambria被評為美國最「被低估」的旅遊勝地之一。（取自Google Maps）
寧靜的加州小鎮Cambria被評為美國最「被低估」的旅遊勝地之一。（取自Google Maps）

想在加州度假嗎？據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，一份新的名單顯示，您應該考慮一個鮮為人知的海濱景點：坎布瑞亞（Cambria）。

坎布瑞亞是大蘇爾（Big Sur）以南1號公路旁的一個寧靜的海濱社區，也是「美國新聞與世界報導」（U.S. News and World Report′s）本月評選出的全美26個最佳低估旅遊目的地中，唯一入選的加州目的地。

該刊物根據讀者投票、編輯意見以及人群規模和可做事情等因素，在美國旅遊目的地排名中將坎布瑞亞評為第21名，在這些旅遊目的地中，到訪坎布瑞亞 「會讓您感覺像是在了解一個小祕密」。

雖然聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County）的這個小鎮 「可能會被對加州海岸線的一片讚美聲所淹沒」，但該刊物寫道，它因其「古色古香」的主街、通往海灘和遠足小徑的交通，以及中央海岸的地理位置而值得細細品味。

坎布瑞亞人口約6000人，位於舊金山以南約250哩的太平洋沿岸，距離洛杉磯約一半路程。這裡有精品海濱酒店，主幹道兩旁有商店、藝術畫廊和品酒室，通常都坐落在可追溯到19世紀晚期的小木屋中。

對於喜歡戶外活動的人來說，坎布瑞亞有「壯觀」的月石（Moonstone）海灘，和Fiscalini Ranch Preserve牧場保護區的「野生草地和懸崖」。該自然保護區有徒步旅行和自行車道，穿過占地430畝的空地、蒙特瑞松林（Monterey Pine）和海邊懸崖。

「美國新聞」還稱坎布瑞亞的地理位置「無可比擬」，因為它毗鄰莫洛灣（Morro Bay）和例如赫氏古堡（Hearst Castle）等景點。向北約15分鐘，在聖西蒙（San Simeon）有赫斯特（William Randolph Hearst）的莊園，一座擁有115個房間的主屋，外加游泳池和花園，吸引著來自世界各地的遊客。

附近還有海象灘（Piedras Blancas）象海豹（elephant seal）棲息地，每年有多達2萬2000隻象海豹聚集在這裡繁殖和分娩。據非營利性組織「象海豹之友」（Friends of the Elephant Seal）稱，該海豹棲息地位於赫氏城堡以北約5哩處，每年吸引超過100萬遊客。

布瑞亞 加州 舊金山

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