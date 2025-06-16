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88年歷史Stern Grove音樂節 首與大麻企業合作

記者王子涵╱舊金山報導
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Stern Grove音樂節88年歷史上首次與官方大麻品牌合作。(取自主辦方網站)
Stern Grove音樂節88年歷史上首次與官方大麻品牌合作。(取自主辦方網站)

擁有88年歷史、全美最古老的免費音樂節Stern Grove Festival，15日開啟了2025年度音樂季的首場演出。今年，主辦方引進了抽籤票務制度，未能中籤的民眾若願意花費一筆費用購買「Stern Grove套組」，仍可進入音樂節。令人驚訝的是，門票套組竟與大麻文化息息相關。

舊金山紀事報報導，主辦方首次與日落區合法大麻零售商Solful合作，推出限量「Stern Grove套組」，售價150元，包含兩張可任選場次的「金票」，以及多項大麻產品贈品，包括一朵大麻花、一包預捲大麻煙、各式食用大麻點心與電子煙等。

Stern Grove音樂節88年歷史上首次與官方大麻品牌合作。(取自主辦方網站...
Stern Grove音樂節88年歷史上首次與官方大麻品牌合作。(取自主辦方網站)

「我們知道大麻文化是舊金山音樂節不可分割的一部分。」開發主管皮爾臣（Noah Pilchen）表示，但也強調音樂節場地內仍維持禁菸政策，現場不得吸食任何形式的大麻。

「Solful的參與是為了推廣本地品牌、倡導知識與公共認知，而非宣傳或現場消費。」皮爾臣說，「作為非營利組織，我們仰賴像這樣的合作，才能維持音樂節免費對外開放。」

這是Stern Grove音樂節88年歷史上首次與官方大麻品牌合作。早在2018年，位於Mission街的The Green Cross就曾在音樂節設立宣傳攤位，但未獲官方背書。Solful自2017年成立以來，專營北加戶外栽種的大麻產品，目前在舊金山設有門市。

15日的開季表演由屋崙藍調樂團California Honeydrops演唱，夏季系列演出還包括Sleater-Kinney、Orville Peck、舊金山交響樂團與Pointer Sisters。8月16日、17日的壓軸周末活動是Big Picnic募款活動，將由Marley兄弟與黛安娜羅絲（Diana Ross）登場表演。

隨著入場需求高漲，主辦方今年將於每場演出前一日，在舊金山市內設立的社區售票處限量釋出1000張門票，採先到先得制。

此外，自2021年疫情期間引入的門票抽籤制在今年也以改版形式回歸。抽籤系統將於每場演出前六周開放申請，登記期間為兩周。

Stern Grove音樂節88年歷史上首次與官方大麻品牌合作。(取自主辦方網站...
Stern Grove音樂節88年歷史上首次與官方大麻品牌合作。(取自主辦方網站)

大麻 舊金山 疫情

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