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幫助獄友…Theranos創辦人荷姆斯請求減刑兩年

聖荷西訊
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荷姆斯以表現良好為由申請減刑兩年多。(美聯社)
荷姆斯以表現良好為由申請減刑兩年多。(美聯社)

因重罪欺詐罪名被關押在德州監獄的Theranos創始人荷姆斯(Elizabeth Holmes)日前向聯邦法院請求將其11年刑期減短兩年多，理由是她幫助獄友和自己的工作，使她有資格獲得減刑。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，她的律師在上周三提交給聖荷西聯邦法院的文件中表示：「在適應監禁生活的挑戰中，荷姆斯致力於成為一名積極的囚犯，為其他女性服務，並積極尋找機會做出改變。」「荷姆斯女士的獄中經歷表明，她致力於從自身經歷中學習，並將這些經驗教訓用於服務社區。」

文件稱，「所有監獄工作人員推薦的項目，包括創傷治療和持續諮詢，」荷姆斯都參加或在等候名單上。荷姆斯稱，她在大學期間曾被Theranos前總裁兼前情人巴爾瓦尼(Sunny Balwani)強姦和性虐待，但後者否認。

荷姆斯是一位41歲、有2個孩子的母親，2022年初，她被陪審團判定犯有四項重罪刑事欺詐罪，罪名是詐騙其現已倒閉的巴洛阿圖托血液檢測初創公司Theranos的投資者數億美元。她用虛假的技術聲明欺騙了投資者，聲稱自己的技術能夠進行全方位的測試，但實際上只能進行少數測試。法官達維拉(Edward Davilla)判處她11年3個月監禁。她於2023年5月開始服刑。

荷姆斯目前正在德州休斯頓西北100哩一所最低安全級別的聯邦監獄服刑，囚犯編號24965-111。她有可能透過良好的行為和參與相關項目，將刑期縮短了兩年多。她預計將於2032年2月獲釋。

上個月，聯邦上訴法院駁回了她推翻定罪和判決的最新請求，將她提前獲釋的選擇範圍縮小到向美國最高法院提出上訴、總統赦免，或者像上周那樣，以「判刑後表現良好、沒有犯罪前科和非暴力犯罪」為由，根據聯邦量刑指南，她有資格減刑兩年零三個月。

提交的文件稱：「正如預期的那樣，監禁是一次痛苦而又令人羞辱的經歷。但迄今為止，在被監禁的兩年裡，荷姆斯一直在幫助獄友們適應司法系統，並為重返社會做好準備。」

文件稱，荷姆斯曾在監獄擔任重返社會文員，幫助「女性尋找和準備工作，並在兒童保育、醫療保健、住房和退伍軍人福利等一系列領域回歸社會」。 「她最近通過勞工部轉為全職法律學徒。通過這種方式，她幫助獄友處理一系列法律事務，包括兒童撫養和兒童保護服務案件……以及家庭暴力和性侵犯問題。」

文件稱，荷姆斯還在學習西班牙語，並「建立了一套西班牙語法律圖書館資源」，並補充，「獲釋後她將繼續致力於刑事司法問題。」

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