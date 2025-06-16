涉及加州主要產業…川普暫停突襲農場無證客 灣區人：虛假安全感

川普政府暫停對農業餐廳和酒店工作場所的執法行動。圖為加州農場工人正在工作。(路透)

舊金山紀事報報導，川普 政府暫停了對大多數農業、旅館和餐廳的移民 突襲和逮捕後，一些在這些行業工作的加州 人預測，此舉只會給無證工人帶來一種虛假的安全感。

「這不是一場勝利，」屋崙市中心墨西哥餐廳Las Guerreras的老闆馬爾多納多(Reyna Maldonado)說，「這是一種政治算計，我們完全有理由保持懷疑。」

根據紐約時報獲得的一封電子郵件以及其他媒體報導，川普政府上周四指示移民和海關執法局官員基本上暫停對農業餐廳和酒店工作場所的執法行動。川普在社群媒體上承認，他嚴厲打擊移民的舉措正在損害他所依賴的行業。

「我們偉大的農民和酒店及休閒行業的人們一直表示，非常激進的移民政策正在奪走他們非常優秀、長期工作的工人，而這些工作幾乎是無法取代的。」

川普點名提到的這些產業都是加州的主要產業，影響可能巨大。加州農業部門稱，該州生產了全國三分之一以上的蔬菜以及四分之三的水果和堅果。加州也是美國最熱門的旅遊目的地。

工作場所突擊檢查一直是移民局策略的一部分，但他們也拘留了許多在舊金山和其他地方出庭的移民。突襲搜查的範圍擴大到各行各業的非犯罪人員，尤其引發了爭議。

在政策轉變的報導發布之前，加州農業廳上周五發表聲明稱，聯邦政府的移民執法策略「對加州的農村社區以及在那裡生活和工作的農民、牧場主、工人和家庭產生了破壞性影響」。

加州農業廳政策主管(Bryan Little)利特爾表示：「如果聯邦移民執法活動繼續朝這個方向發展，生產、加工食品並將其擺上雜貨店貨架將變得愈來愈困難。」

有關移民突襲的謠言在加州中谷田野中傳播，引發了勞動者恐慌，導致一些人待在家裡不去上班。

馬連縣農業研究執行長里斯(Andy Naja-Riese)經營著六個以上的農貿市場。他表示，希望那些在田間勞作的人不會被驅逐出境，並且他們可以「繼續做他們的工作，和家人、鄰居待在這裡」。

馬爾多納多是墨西哥移民，也是童年入境暫緩遣返計畫(DACA)的受益者。最近幾周，她召開了幾場團隊會議，與餐廳員工討論一旦發生突襲的疏散計畫，並確保每個人都了解自己的權利。

她說：「在如此緊張和壓力之下來上班，對我們所有人來說都極其困難。作為企業主，我們一隻腳踏在夢想中，另一隻腳卻踏在噩夢中。」

據報導，盡管政府已將大規模驅逐行動從農場、旅館和餐廳轉移，但馬爾多納多表示，她並沒有感到輕鬆。

「安全問題的不穩定性不僅限於餐廳。ICE還會繼續出現在社區、其他工作場所和家中，」她說，「這是一種混淆公眾視線的策略，可以緩解那些嚴重依賴移民勞工的行業的批評，然後繼續悄悄地恐嚇無證移民。」

舊金山酒店工人工會「Unite Here Local 2」主席塔皮亞(Lizzy Tapia)也表達了類似的觀點。

「據報導，他(川普)將停止對我們行業的人進行打擊，這很好但他卻在打擊那些參加孩子畢業典禮的人，在打擊那些在雜貨店工作的人，在打擊那些在他們居住的街道上的人，」她說，「別再想人們在哪裡工作了。我們的社區已經因此受到了創傷。」

舊金山抗議者毛里西奧(Alexis Mauricio)表示，對川普停止工作場所突擊檢查的決定並不感到意外。「只有親眼看到，我才會相信，」她說。「這些人根本不應該成為攻擊目標。」