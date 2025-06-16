外籍音樂人拿不到簽證 打亂春夏音樂會

Dead Bob網站上的音樂會廣告。(取自官網https://deadbob.ca/)

川普 政府嚴格審核、拖延不發簽證 的施政，可能會打亂許多人的夏季音樂會計畫，因為有很多外籍音樂家將拿不到入美簽證。

舊金山標準報(San Francisco Standard)報導，任何計畫13日晚上在屋崙Thee Stork Club觀看龐克搖滾樂隊Dead Bob演出的人都運氣不佳。這場演出已被取消。Dead Bob與龐克超級樂團UltraBomb（樂團貝斯手Greg Norton曾是上世紀80年代皇室樂團Hüsker Dü的成員）的整個西海岸巡演也已被取消。

以Dead Bob為藝名的加拿大 人萊特（John Wright）於11日在Facebook視頻中告知粉絲，他的簽證申請未能及時獲得美國國務院的批准。由於UltraBomb使用相同的工作人員和交通工具，這支成員來自三個國家的樂團也不得不取消演出。

「雖然情況完全超出我們的控制範圍，但讓俱樂部和組織者都像我們現在一樣陷入困境是不公平的，」62歲的萊特、龐克樂隊No Means No的前成員說，「我們現在必須取消這次巡演，然後試著再申請一次。」

據Thee Stork Club老闆阿甘（Billy Joe Agan）稱，俱樂部已透過售票機構向粉絲退款，並補充說，Dead Bob的管理層可能會嘗試改期演出。

陷入簽證泥沼的不僅是加拿大龐克樂團。夏季音樂節陣容揭曉之際，一些外國巡迴藝人的演出卻變成了取消季。一周前由BottleRock主辦單位在納巴舉辦的為期三天的音樂祭La Onda，匯集了各種拉丁音樂流派的音樂家。由於川普政府吊銷了成員的簽證，指控他們支持墨西哥販毒集團暴力活動，閉幕之夜的壓軸樂團Grupo Firme也失去了演出。

跨性別創作歌手拉森（Bells Larsen）今年春季被迫取消了整個美國巡演，原因是他證件上的性別標記與出生時的性別不符。就連超級巨星也感受到了壓力：簽證糾紛打亂了英國創作歌手FKA Twigs 4月份的北美巡演，包括原定的南加州科切拉音樂祭的演出。