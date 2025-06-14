聖荷西新太陽能廠啟用 「太陽能接入計畫」服務範圍擴大

聖荷西清潔能源公司宣布「太陽能接入計畫」將擴大規模。(取材自聖荷西清潔能源公司官網)

在加州 推動環境正義與能源公平的努力下，聖荷西 清潔能源公司（San José Clean Energy, SJCE）宣布，其「太陽能接入計畫」（Solar Access Program）正式擴大規模，預計將服務人數從原本的800人提升至超過1000人，進一步讓生活在污染熱區的低收入 居民也能享有100%可再生能源，並獲得20%電費折扣。

這一擴展的背後，是一座全新太陽能電廠投入營運。該電廠由開發商Renewable America LLC與業主/營運商Radial Power合作建設，名為「西坦博清潔電力二號項目」，占地8.5英畝、裝置容量達2兆瓦，採用太陽能追蹤技術，有效提升能源產出。該設施不僅為太陽能接入計畫提供穩定電力，也象徵著聖荷西在推動氣候正義的又一個重要里程碑。

聖荷西市長馬特‧馬漢（Matt Mahan）說：「聖荷西的每位居民，不論收入多寡、房屋類型，都應能使用價格可負擔的可再生能源。這項擴展正是市府對公平與氣候責任的具體承諾，讓最需要幫助的家庭同樣能享有綠色能源的未來。」

「太陽能接入計畫」自2021年啟動以來，專為受污染嚴重地區的低收入居民而設計，參與者多數也加入了加州的替代能源費率計畫（CARE）或家庭電費援助計畫（FERA）。根據聖荷西市政府說明，此次擴展得以實現，部分是因加州公共事業委員會（CPUC）在近期針對弱勢社區能源計畫的政策聽證會中，支持相關資金用於擴大公共用途太陽能項目。

聖荷西清潔能源公司主管洛里‧米切爾（Lori Mitchell）說：「西坦博電廠讓我們得以觸及更多家庭，尤其是那些無法安裝屋頂太陽能系統的住戶。這證明了我們的願景：不讓任何人被綠色轉型所遺落。」

市府強調，未來將持續與州政府、開發商及社區合作，推動更多可再生能源計畫，讓聖荷西在成為科技重鎮的同時，也成為氣候行動的領航城市。