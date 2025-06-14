谷歌雲大規模當機 部分矽谷企業被迫停擺、服務暫停

谷歌雲服務12日發生嚴重故障。(取材自google map)

谷歌 雲服務（Google Cloud）於12日（周四）美西時間上午10時51分起在全球範圍內發生嚴重故障，導致包括OpenAI 、Shopify、GitHub、Mailchimp等知名科技與網路服務平臺陸續出現中斷或服務異常。此次故障持續約7小時27分鐘，至晚間6時18分服務才完全恢復。

根據CNBC的報道，12日谷歌雲服務狀態頁面顯示：「我們正在經歷多個GCP（Google Cloud Platform）產品的服務問題。」雖然工程團隊立即展開調查並嘗試修復，但在當日大部分時間內，客戶「仍在不同程度上受到影響」。

據監測平臺Downdetector資料，事故發生一小時內，關於谷歌雲服務的使用者報錯量飆升至超過1萬3000起。該事件波及範圍廣泛，不僅影響北美，也延伸至歐洲和亞洲等地區，涉及谷歌旗下13項主要雲端服務。

電子商務平臺Shopify發文稱其多項服務受谷歌雲故障影響，而OpenAI也公告其單點登錄功能與部分登錄流程出現問題。其他受影響的平臺還包括亞馬遜的Twitch、AI訓練平臺Weights & Biases、GitLab、LangChain、Replit及Intuit旗下的電子郵件行銷平臺Mailchimp。

此次故障不僅造成企業服務中斷，也在金融市場產生連鎖反應。內容分發及網路安全服務商Cloudflare於當日表示其部分服務受谷歌雲影響出現間歇性故障。該公司股價當日收盤下跌5%。Cloudflare發言人強調，其核心系統運行正常，僅「有限」依賴谷歌雲的服務受到波及。

值得注意的是，在事故發生期間，「Firebase」成為谷歌趨勢中搜索量飆升的關鍵字之一。Firebase為谷歌旗下提供移動與網頁應用開發支援的重要平臺，也被認為是此次中斷影響的一部分。

在科技重鎮矽谷，許多工程師與開發者對此表達擔憂與不滿。一位在山景城初創公司擔任後端工程師的Liu說：「我們一早來辦公室發現登錄失敗、資料庫讀寫報錯，所有服務幾乎停擺。」公司當天不得不臨時中止多個開發任務，並通知使用者系統維護。也有在科技廠工作的li表示，自己前一天還在加班為第二天的demo做準備，第二天發現登錄不了，竟偷偷鬆一口氣，「谷歌為我又爭取了一段時間。」