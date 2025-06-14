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看病也危險？白卡資料洩ICE 紐森批踐踏隱私

記者朱敏梓、夏彥／綜合報導
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川普政府在移民突襲行動升溫之際，將白卡受益人，特別是無證移民的個資，交給國土安全部。示意圖。（美聯社）
川普政府在移民突襲行動升溫之際，將白卡受益人，特別是無證移民的個資，交給國土安全部。示意圖。（美聯社）

美聯社報導，川普政府在移民突襲行動升溫之際，私下將白卡（Medicaid）受益人，特別是無證移民的個資，交給國土安全部（DHS），「指導」近期在加州諸多地區開展的移民執法行動。此舉不禁令白卡持有人擔心︰「難道未來看病也有危險?」加州州長紐森對此強烈譴責，痛批這是「對隱私權的危險踐踏」。

報導指出，聯邦政府提供的資料，直接協助近期在全加州的移民掃蕩行動。6月6日起，聯邦探員在洛杉磯縣展開執法行動，並迅速擴散至全州各地。社區領袖指出，ICE現身小學畢業典禮、干擾各地法院合法移民程序，甚至突襲工廠、連鎖商店家得寶（Home Depot）等地，手段強硬，引發民眾恐慌與憤怒。包括灣區在內的加州多地均爆發抗議示威。

美聯社取得的內部備忘錄與電郵顯示，主管白卡的醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）官員，曾試圖阻止這項資料移交，強調此舉恐違反「社會安全法」與1974年頒布的「隱私法」，但衛生部長小甘迺迪的兩名高層顧問強制要求執行，CMS內部人員僅獲得54分鐘時間完成資料交付程序。

州長紐森13日發表聲明，痛批聯邦此舉「極具危險性」，並指出：「我們深知加州居民隱私的價值。這項行為不僅影響所有白卡受益人，對無證移民與混合身分家庭，更是一場災難。聯邦政府透過不分青紅皂白的掃蕩，持續用恐懼來統治，並以政治宣傳掩飾其侵犯隱私權的事實。」

據悉，此次洩露的資料，不僅限加州，也涉及伊利諾州、華盛頓州與華盛頓特區。根據國會議員Tommy Vitolo的備忘錄，CMS原已明確表達反對立場，卻仍遭川普政府高層強行要求配合。

事件爆發後，加州議會13日將針對一項新預算案進行表決，該預算可能凍結州內無證移民的醫療補助新申請。同時，執法部門、商家與示威群體也正為14日即將登場的「不要國王」（No Kings）反川普示威集會積極動員，全州氣氛持續緊繃。

加州 移民 白卡

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