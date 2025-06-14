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國安部拿白卡抓人？紐森將打法律戰 律師：緊急情況仍要就醫

記者夏彥／舊金山報導
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華人權益組織自川普上任以來，多次集會呼籲保護權益。（記者夏彥／攝影）
華人權益組織自川普上任以來，多次集會呼籲保護權益。（記者夏彥／攝影）

加州州長紐森辦公室13日表示，川普政府竟然把加州數百萬名Medi-Cal（低收入醫療補助，俗稱白卡）使用者的個人資料，交給了國土安全部。這件事被揭露後，馬上在移民社區引發恐慌，州長紐森批評這是「非常危險的侵犯隱私行為」。紐森承諾，接下來會用一切法律手段，來保護大家的醫療權益和人身安全。

這些資料裡面，不只是一般的醫療資訊，還包括每個人的移民身分。外界擔心，國土安全部一旦掌握這些名單，未來抓人、遣返會更容易，許多移民家庭可能連急診都不敢去看了。

紐森直接點名川普政府是在「散播恐懼、侵犯隱私」，特別是對那些有孩子是美國公民、但父母身分不完整的混合家庭，更是雪上加霜。他強調，加州只按照法律規定，提供最基本的資料給聯邦政府，保證沒有多給、不會亂給，聯邦卻擅自把資料交給移民執法人員，完全超出原本用途。

對許多華人移民家庭來說，Medi-Cal不只是平時的看病保障，更是遇到突發狀況時的一條命線。像是孕婦生產、孩子突發高燒、長輩送急診，很多時候都要靠Medi-Cal幫忙付費，才不至於一夜之間欠下一大筆醫療債。

現在消息一出，社區裡很多家庭擔心，未來看病會不會被盯上？會不會剛進急診室，就被調查身分、甚至被遣返？

州政府也重申，根據加州憲法和隱私法，居民的資料受到嚴格保護，所有部門都用最嚴格的加密和管理方式，不會隨便外洩。紐森也承諾，接下來會用一切法律手段，來保護大家的醫療權益和人身安全。

律師提醒，大家千萬不要因為害怕，就不敢看醫生，特別是緊急情況時，醫院依法不能拒收，也不能因為身分問題收費不同。如果真的遇到政府上門或有不明的調查，記得找可信的法律單位諮詢或詢問華人權益組織，不要自己一個人面對。

華埠居民趙先生表示，對於海外的華人家人來說，了解這一信息，也能多一份心理準備：在美國的親戚如果是Medi-Cal用戶，未來可能會遇到更多審查或政策變動，家人之間要多聯繫，多幫忙彼此留意消息。

紐森聲明也指出：「聯邦法律規定緊急醫療必須對所有人提供，無論其移民身分如何，聯邦也負擔部分補助費用。其他州應對此深感關切，這不僅關乎加州，也關乎全美社區的安全與健康。」

紐森 移民 加州

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