「迷你Sphere」圓頂公園 冬季進駐舊金山70號碼頭

「Elevation Sky Park」的娛樂綜合中心包含三個大型半球形圓頂與一座金字塔造型建築，預計可容納約2500人。（取自Barbee Planning Design and Stacey Messerschmidt）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，號稱「迷你拉斯維加斯Sphere」的沉浸式娛樂園區、一個由多面穹頂組成的「多感官遊樂場」（multisensory playground），將於2025年冬季進駐舊金山70號碼頭，為疫情 後停滯多時的海濱再開發計畫注入新動力。

這座名為「Elevation Sky Park」的娛樂綜合中心由Elevation XR公司營運，包含三個大型半球形圓頂與一座金字塔造型建築，預計可容納約2500人，公園南面將有可容納200輛汽車的停車場。

四座建築目前正於東歐製造，建成後運抵舊金山組裝，整體工程預估耗資700萬元，場地占地三畝，鄰近剛翻修啟用的歷史建築「Building 12」。

Elevation XR曾在洛杉磯營運類似娛樂中心，並在Coachella、SXSW、Burning Man等大型活動中搭建臨時穹頂場地。此次進駐舊金山，將推出結合現場音樂、視覺特效與冥想、瑜伽等身心靈體驗的節目內容，亦包括披頭士、平克佛洛伊德、Grateful Dead與Daft Punk等音樂主題秀。

「在這個幾乎所有生活都在線上的時代，我們希望打造一個讓人抬起頭、重新與世界連結的場所，喚起驚奇、反思與共鳴。」Elevation XR執行長艾亨（Sean Ahearn）表示。

他說，自己早在七年前就有意在舊金山設立這類場地，但當時未獲官方或地產開發商支持。「在疫情前，舊金山對這樣的想法並不友善。」他說，如今則不同，包括開發商Brookfield Properties與市長羅偉 （Daniel Lurie）都全力支持。

羅偉在聲明中表示：「這類開發項目讓我們重新想像城市的可能性，同時創造居民、藝術家與在地商家的新機會。」

Elevation Sky Park預計在場地南側提供約200個停車位，門票價格將依節目而異，從30元起跳，熱門音樂表演的最佳座位則超過150元。艾亨強調將保留學生與兒童票價選項，「我們不希望有人因為票價而無法入場。」

70號碼頭是舊金山海濱的一項大型再開發計畫，獲准興建2150戶住宅、175萬平方呎的辦公空間、藝術設施、製造空間與9畝公園。然而，自疫情以來開發進度緩慢，目前僅有歷史建築Building 12完成整修並陸續進駐創意產業租戶，包括手工陶藝、花藝設計、機車銷售與餐飲品牌。

Brookfield開發副總裁貝肯（Tim Bacon）表示，Elevation Sky Park將落腳於開發計畫較後期的三塊地段，不會影響未來工程。「這些臨時啟用計畫有助於累積人氣與動能，」他說，「十五年前，沒人會想到在舊金山海濱建一堆穹頂。」

與70號碼頭一街之隔的舊波特雷羅發電廠區也在轉型中，開發商預計在當地興建2600戶住宅，並暫時設立一座公園與露天劇場。

Dogpatch商業協會財務長艾斯利克（Susan Eslick）表示，這座穹頂娛樂園將進一步拓展社區的創意生態系。「這是一個令人振奮的計畫，它將成為Dogpatch藝術社群的一部分。」她說。