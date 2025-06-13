我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

布里德前幕僚長艾斯本 任城市智庫SPUR執行長

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
艾斯本是舊金山政壇老將，曾擔任民選官員，也長年於幕後推動政策。（取自舊金山市府官網）
艾斯本是舊金山政壇老將，曾擔任民選官員，也長年於幕後推動政策。（取自舊金山市府官網）

舊金山城市智庫SPUR11日宣布，前市長布里德（London Breed）幕僚長、前市議員艾斯本（Sean Elsbernd）將出任該智庫執行長，接替今年2月離任、擔任市長羅偉（Daniel Lurie）辦公室基礎建設與氣候、交通長的巴蒂斯（Alicia John-Baptiste）。

艾斯本是舊金山政壇老將，曾擔任民選官員，也長年於幕後推動政策。他領導布里德政府的行政與立法事務，負責協調地區合作與州府關係，過去也曾任已故聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）的州事務主任。

SPUR董事會主席譚莉蒂亞（Lydia Tan）發表聲明：「艾斯本是一位深思熟慮、價值導向的領袖，對灣區政府的運作了然於胸，善於建立推動政策的公部門夥伴關係。他理解 SPUR 的使命，也具備我們所需的經驗與視野，能帶領組織邁向下一階段。」

SPUR在舊金山、屋崙與聖荷西設有辦公室，稱自身為推動「良善治理」的智庫，定期發布政策報告，探討如何改善公共交通、環境保育、興建住宅，以及提升政府效率等議題。近期的報告包括：「屋崙交通公平十大建議」、探討灣區如何在不增加用水下成長人口，以及區域銷售稅改革方案。

儘管SPUR並不背書特定候選人，但其政策取向經常與市政的溫和派一致。該機構董事會與會員多由房地產開發商、建築師、非營利組織與可負擔住宅倡議者組成。

近期，市長羅偉便採納SPUR的建議，重組市長辦公室，設立新職位以強化跨部門協作與問責機制。SPUR亦是倡議州政府撥款51億元交通撥款（其中4億用於灣區營運）的主要推手之一。

艾斯本在交通領域經驗豐富，曾任Caltrain董事會主席，也曾擔任金門大橋、高速公路與交通管理局董事。他亦領導舊金山疫情期間的應變工作，監督公共衛生與緊急管理部門。

「我與艾斯本多年共事，深知他是帶領SPUR發展地方經濟、推動改革、提升居民福祉的最佳人選。」Caltrain 執行長布夏（Michelle Bouchard）說。

SPUR表示，艾斯本將於本月稍後正式上任，目前已與員工、董事會及地區領袖展開密切合作，以延續組織使命。

根據年度報告，SPUR去年支出590萬元，營收460萬元，來源包括會員費、補助與活動收入，另募得捐款130萬元。該組織定期於位於米慎街654號的「城市中心」舉辦講座與論壇。

「我很榮幸加入 SPUR。」艾斯本表示。「從公僕到市民，我始終敬佩 SPUR 在推動務實與前瞻政策上的努力。能領導這樣的組織，是我莫大的榮幸。」

舊金山 灣區 羅偉

上一則

【美食樂園】薯條天生該配醬 民調:後者是主角

下一則

【法廊決報】鄰居越界剪樹 可索賠逾倍損失

延伸閱讀

羅偉推動：舊金山市中心空置辦公室將變住宅推動

羅偉推動：舊金山市中心空置辦公室將變住宅推動
金山散房家庭聚集市政廳 籲保留兩項預算保障弱勢居住安全

金山散房家庭聚集市政廳 籲保留兩項預算保障弱勢居住安全
舊金山預算審議 陳詩敏籲「砍高層、保基層」守護弱勢

舊金山預算審議 陳詩敏籲「砍高層、保基層」守護弱勢
舊金山ICE抗議規模增至千人 氛圍趨於和平

舊金山ICE抗議規模增至千人 氛圍趨於和平
400人抗議變打砸搶 金山警逮148人 市長羅偉譴責暴力

400人抗議變打砸搶 金山警逮148人 市長羅偉譴責暴力

熱門新聞

Costco將為金鑽會員提供更早的服務。（記者龔玥╱攝影）

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

2025-06-08 19:22
Connie Bai在中谷擁有一棟度假屋，在她放上YouTube的影像中，中央谷杏花怒放的景觀美不勝收。(翻攝自YouTube)

華裔移民買三套房 滾出240萬元財富

2025-06-08 02:18
本周末一場包括7000多人，延綿7哩地以上的抗議活動正在矽谷南灣醞釀中。（取自「不要國王」聯盟網站）

南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動

2025-06-10 20:06
華航與西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航旅客可透過華航美西航班，例如舊金山(SFO)、西雅圖(SEA)、洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線。(華航提供)

華航結盟西南航空拓展航網 舊金山台北獨家優惠票743元

2025-06-04 20:02
位於南灣Westfield Valley Fair內的鼎泰豐門店，在周末的等待時間常常超過兩個小時。（記者王子涵╱攝影）

門店年均營業額2740萬 鼎泰豐膺全美最盈利連鎖餐廳

2025-06-11 02:19
遍布灣區各城市的衣物和鞋帽回收箱，是捐贈衣服最方便的選擇。（記者徐蓓蓓／攝影）

春夏衣物換季 回收捐贈全攻略 還能抵稅

2025-06-06 14:13

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標