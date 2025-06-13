布里德前幕僚長艾斯本 任城市智庫SPUR執行長

艾斯本是舊金山政壇老將，曾擔任民選官員，也長年於幕後推動政策。（取自舊金山市府官網）

舊金山 城市智庫SPUR11日宣布，前市長布里德（London Breed）幕僚長、前市議員艾斯本（Sean Elsbernd）將出任該智庫執行長，接替今年2月離任、擔任市長羅偉 （Daniel Lurie）辦公室基礎建設與氣候、交通長的巴蒂斯（Alicia John-Baptiste）。

艾斯本是舊金山政壇老將，曾擔任民選官員，也長年於幕後推動政策。他領導布里德政府的行政與立法事務，負責協調地區合作與州府關係，過去也曾任已故聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）的州事務主任。

SPUR董事會主席譚莉蒂亞（Lydia Tan）發表聲明：「艾斯本是一位深思熟慮、價值導向的領袖，對灣區 政府的運作了然於胸，善於建立推動政策的公部門夥伴關係。他理解 SPUR 的使命，也具備我們所需的經驗與視野，能帶領組織邁向下一階段。」

SPUR在舊金山、屋崙與聖荷西設有辦公室，稱自身為推動「良善治理」的智庫，定期發布政策報告，探討如何改善公共交通、環境保育、興建住宅，以及提升政府效率等議題。近期的報告包括：「屋崙交通公平十大建議」、探討灣區如何在不增加用水下成長人口，以及區域銷售稅改革方案。

儘管SPUR並不背書特定候選人，但其政策取向經常與市政的溫和派一致。該機構董事會與會員多由房地產開發商、建築師、非營利組織與可負擔住宅倡議者組成。

近期，市長羅偉便採納SPUR的建議，重組市長辦公室，設立新職位以強化跨部門協作與問責機制。SPUR亦是倡議州政府撥款51億元交通撥款（其中4億用於灣區營運）的主要推手之一。

艾斯本在交通領域經驗豐富，曾任Caltrain董事會主席，也曾擔任金門大橋、高速公路與交通管理局董事。他亦領導舊金山疫情期間的應變工作，監督公共衛生與緊急管理部門。

「我與艾斯本多年共事，深知他是帶領SPUR發展地方經濟、推動改革、提升居民福祉的最佳人選。」Caltrain 執行長布夏（Michelle Bouchard）說。

SPUR表示，艾斯本將於本月稍後正式上任，目前已與員工、董事會及地區領袖展開密切合作，以延續組織使命。

根據年度報告，SPUR去年支出590萬元，營收460萬元，來源包括會員費、補助與活動收入，另募得捐款130萬元。該組織定期於位於米慎街654號的「城市中心」舉辦講座與論壇。

「我很榮幸加入 SPUR。」艾斯本表示。「從公僕到市民，我始終敬佩 SPUR 在推動務實與前瞻政策上的努力。能領導這樣的組織，是我莫大的榮幸。」