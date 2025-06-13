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聖塔克拉拉迎世界盃 365天倒數計時 6賽事在李維體育場

編譯林思牧／綜合報導
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NFL美足舊金山49人隊的主場李維體育場，是2026年世界盃足球賽使用的球場之一 (谷歌地圖)
NFL美足舊金山49人隊的主場李維體育場，是2026年世界盃足球賽使用的球場之一 (谷歌地圖)

聖塔克拉拉市於11日啟動2026年國際足球世界盃（FIFA World Cup 26）365天倒數計時，李維球場（Levi’s Stadium）將舉行世界盃比賽中的六場。

聖荷西信使報報導，11日上午在李維體育場的背景下，國際足總世界盃官方倒數鐘從365天開始滴答作響，標誌著明年即將在灣區舉行的世界頂級足球錦標賽即將到來。

當市政府官員向一群身著球鞋和球衣、渴望參加由前聖荷西地震隊（San Jose Earthquakes）球員薩利納斯（Shea Salinas）領導的青少年足球訓練營的孩子們揭開主辦城市牌匾時，興奮的氣氛在聖塔克拉拉青少年足球公園裡迴盪。

對於20多年前參與創建這座足球公園的市長吉爾莫（Lisa Gillmor）來說，這塊銅匾不僅代表著主辦世界盃的榮譽，它還象徵著「無數將受到激勵玩起足球，開啟足球之旅的年輕球員」。

聖塔克拉拉市是北美16個獲選舉辦2026年世界盃的城市之一。這項足球賽事將有來自48個國家的球隊參賽，比之前增加了32個，這意味著有些過去從未獲得世界盃參賽資格的球隊將首次亮相世界盃。亞洲的烏茲別克斯坦（Uzbekistan）已經實現了這一目標，它從亞洲地區的參賽席位中獲得了一個。

6場比賽將在舊金山49人隊的主場李維體育場舉行，其中包括2026年7月1日的淘汰賽。體育場的管理方49人隊去年宣布，他們將斥資2億美元對這座擁有十多年歷史的場館進行翻修，因此籌備工作早已展開。

國際足總預計將於今年年底舉行2026年世界盃小組賽抽籤儀式，那時將決定哪些球隊將參加李維斯體育場的比賽，而門票銷售很可能在秋季開始。但川普總統的旅行禁令讓某些國家隊可能無法參加比賽，被禁的12個國家是阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄立特里亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門。另外還有些國家受到嚴格的限制。

NFL美足舊金山49人隊的主場李維體育場，是2026年世界盃足球賽使用的球場之一...
NFL美足舊金山49人隊的主場李維體育場，是2026年世界盃足球賽使用的球場之一。 (本報檔案照)

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