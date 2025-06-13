川普簽決議 阻加州2035年禁燃油車法規

川普12日簽署決議阻止加州實施全國第一個到2035年全面禁止銷售新燃油車的法規。（美聯社）

美國總統川普 12日簽署決議，阻止加州 實施全國第一個到2035年全面禁止銷售新燃油車的法規。加州對川普這項行動反應迅速，檢察長在川普簽署儀式結束之前，已舉行記者會表示將提起訴訟。

美聯社報導，川普簽署的決議上個月已獲得國會批准，目的在推翻加州這項全美最激進的淘汰燃油車措施：逐步淘汰燃油車並在2035年前停止銷售新燃油車。川普還簽署多項其他決議，推翻加州包括逐步淘汰中型和重型柴油車，以及減少某些車輛廢氣排放和卡車氮氧化物（nitrogen oxide）排放的規定。

川普在白宮東廳（East Room）舉行的簽署儀式上稱加州的規定「瘋狂」，「對這個國家來說根本是災難」。

川普這一舉措正值加州因抗議大規模逮捕移民與聯邦陷入衝突之際，是川普政府與加州繼關稅、多元性別青少年權利、電動車充電樁資金等問題之後的最新鬥爭。

美聯社指出，加州已針對川普政府的行動提出了20多起訴訟，包括檢察長邦塔（Rob Bonta）12日提出的最新訴訟。此外，美國有其他十州的檢察長也加入加州12日提出的訴訟。

邦塔在記者會上說：「聯邦政府的行為不僅違法，而且毫無理性，同時帶有強烈的黨派意識，這些行為直接損害了人民的健康和福祉。」

川普在白宮發表談話時表示，他對電動車的性能和可靠性有所懷疑，但對馬斯克（Elon Musk）的公司特斯拉給予相當正面的評價，盡管兩人的關係近日一度破裂。川普說：「我喜歡特斯拉。」

加州州長紐森 12日再次強調加州制定環保法規的權力，稱川普這項決議是對加州進行全面攻擊的又一行動。紐森還簽署了一項行政命令，要求如果法院最終維持加州法規，加州環保監管單位必須提出新法規，進一步限制汽車和卡車的空氣汙染和溫室氣體排放。

紐森發出聲明說：「這一次，他想摧毀我們的清潔空氣和美國在全球的競爭力。我們之所以提起訴訟，是為了阻止總統的最新非法行動，他本身就是大型汙染企業的子公司所有人。」