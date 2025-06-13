我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

川普簽決議 阻加州2035年禁燃油車法規

編譯廖宜怡╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普12日簽署決議阻止加州實施全國第一個到2035年全面禁止銷售新燃油車的法規。（美聯社）
川普12日簽署決議阻止加州實施全國第一個到2035年全面禁止銷售新燃油車的法規。（美聯社）

美國總統川普12日簽署決議，阻止加州實施全國第一個到2035年全面禁止銷售新燃油車的法規。加州對川普這項行動反應迅速，檢察長在川普簽署儀式結束之前，已舉行記者會表示將提起訴訟。

美聯社報導，川普簽署的決議上個月已獲得國會批准，目的在推翻加州這項全美最激進的淘汰燃油車措施：逐步淘汰燃油車並在2035年前停止銷售新燃油車。川普還簽署多項其他決議，推翻加州包括逐步淘汰中型和重型柴油車，以及減少某些車輛廢氣排放和卡車氮氧化物（nitrogen oxide）排放的規定。

川普在白宮東廳（East Room）舉行的簽署儀式上稱加州的規定「瘋狂」，「對這個國家來說根本是災難」。

川普這一舉措正值加州因抗議大規模逮捕移民與聯邦陷入衝突之際，是川普政府與加州繼關稅、多元性別青少年權利、電動車充電樁資金等問題之後的最新鬥爭。

美聯社指出，加州已針對川普政府的行動提出了20多起訴訟，包括檢察長邦塔（Rob Bonta）12日提出的最新訴訟。此外，美國有其他十州的檢察長也加入加州12日提出的訴訟。

邦塔在記者會上說：「聯邦政府的行為不僅違法，而且毫無理性，同時帶有強烈的黨派意識，這些行為直接損害了人民的健康和福祉。」

川普在白宮發表談話時表示，他對電動車的性能和可靠性有所懷疑，但對馬斯克（Elon Musk）的公司特斯拉給予相當正面的評價，盡管兩人的關係近日一度破裂。川普說：「我喜歡特斯拉。」

加州州長紐森12日再次強調加州制定環保法規的權力，稱川普這項決議是對加州進行全面攻擊的又一行動。紐森還簽署了一項行政命令，要求如果法院最終維持加州法規，加州環保監管單位必須提出新法規，進一步限制汽車和卡車的空氣汙染和溫室氣體排放。

紐森發出聲明說：「這一次，他想摧毀我們的清潔空氣和美國在全球的競爭力。我們之所以提起訴訟，是為了阻止總統的最新非法行動，他本身就是大型汙染企業的子公司所有人。」

加州 川普 紐森

上一則

聯邦政府阻電動車政策 加州提告、州長簽署新行政命令

延伸閱讀

聯邦法官裁定 川普下令國民兵進入洛杉磯屬非法

聯邦法官裁定 川普下令國民兵進入洛杉磯屬非法
想慶陸軍成立250周年…川普的壽辰閱兵夢1原因恐辦不成

想慶陸軍成立250周年…川普的壽辰閱兵夢1原因恐辦不成
法官暫時禁止川普派國民兵進洛杉磯 13日中午生效

法官暫時禁止川普派國民兵進洛杉磯 13日中午生效
川普評論印航空難：航空史上最嚴重的事故之一

川普評論印航空難：航空史上最嚴重的事故之一
回應「無王」抗議 川普：我不像國王…必須經過批准

回應「無王」抗議 川普：我不像國王…必須經過批准

熱門新聞

Costco將為金鑽會員提供更早的服務。（記者龔玥╱攝影）

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

2025-06-08 19:22
Connie Bai在中谷擁有一棟度假屋，在她放上YouTube的影像中，中央谷杏花怒放的景觀美不勝收。(翻攝自YouTube)

華裔移民買三套房 滾出240萬元財富

2025-06-08 02:18
本周末一場包括7000多人，延綿7哩地以上的抗議活動正在矽谷南灣醞釀中。（取自「不要國王」聯盟網站）

南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動

2025-06-10 20:06
華航與西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航旅客可透過華航美西航班，例如舊金山(SFO)、西雅圖(SEA)、洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線。(華航提供)

華航結盟西南航空拓展航網 舊金山台北獨家優惠票743元

2025-06-04 20:02
位於南灣Westfield Valley Fair內的鼎泰豐門店，在周末的等待時間常常超過兩個小時。（記者王子涵╱攝影）

門店年均營業額2740萬 鼎泰豐膺全美最盈利連鎖餐廳

2025-06-11 02:19
遍布灣區各城市的衣物和鞋帽回收箱，是捐贈衣服最方便的選擇。（記者徐蓓蓓／攝影）

春夏衣物換季 回收捐贈全攻略 還能抵稅

2025-06-06 14:13

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標