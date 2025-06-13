灣區歷史最久生醫公司 15月內3次裁員

Genentech位於南舊金山的總部。（取自其母公司Roche官網）

美國最早創立的生物科技公司Genentech本月再度裁員，為過去15個月內的第三波裁員行動，總計將裁撤143名員工。根據5月29日向加州官方提交的文件，Genentech這波裁員涵蓋工程師、分析師、各級主管等多種職位，受影響部門包括人工智慧與機器學習、社群媒體、設施管理與臨床供應等。所有被裁員工皆隸屬位於南舊金山 總部，裁員預計為永久性。

Genentech為瑞士製藥巨頭Roche旗下子公司。發言人皮奈爾（Nadine Pinell）向SFGATE表示，這次裁員並非為了削減成本，而是「戰略性人力資源規畫」的一部分，是公司持續進行組織調整的常態。「我們需要定期調整與決策，以確保各部門擁有合適的人力結構。」

然而，這類「調整」頻率逐年增加。據報導，Genentech於2024年4月裁員436人，去年8月又裁撤93人。雖然整體生物科技業在近兩年出現裁員潮，但通常以資金短缺的小型公司為主，而非像Genentech這樣年獲利達160億元的藥廠。

皮奈爾指出，Roche目前在全球仍有約2000個職缺，並強調被裁員工將獲得資遣費、福利延續及職涯轉換協助。「我們的首要任務，是將這次轉型對員工及其家庭的影響降至最低。」

Genentech與舊金山灣區淵源深厚，常被譽為全球第一家生物科技公司。其共同創辦人博伊爾（Dr. Herbert Boyer）於1976年與一名創投家在舊金山創立公司，當時他仍在加州大學 舊金山分校進行基因工程研究。2009年Roche以468億元收購Genentech，但仍保留其執行長、董事會及南舊金山總部。

公司官網顯示，Genentech目前約有11900名員工，正進行270項臨床試驗，並曾推出多項重大醫療突破，包括針對癌症 的標靶抗體、治療多發性硬化症的藥物，以及數十種上市藥品。盡管在科學創新方面成果卓著，但此次裁員顯示，即使是業界龍頭，也難以迴避產業內部結構性變化的衝擊。