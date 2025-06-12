金山散房家庭聚集市政廳 籲保留兩項預算保障弱勢居住安全

舊金山市長羅偉去年在競選期間曾到訪華埠散房，眾人擠在侷促的空間裡。(本報檔案照片)

來自舊金山 散房公寓（SRO）家庭的居民6月11日下午再度聚集在市政廳，與五家社區機構一起發聲，呼籲市長羅偉 （Daniel Lurie）與市議會恢復對「散房家庭聯合協作計畫」（SROFUC）與「建築法規宣導計畫」（CEOP）的預算支持。這兩項多年來默默保障弱勢家庭居住安全的計畫，面臨在新一年度預算中被全面剔除的命運。

「當我們聽到這個消息時，整個社區都震驚了，」住在華埠 一棟散房的蔡太太說。她是兩個孩子的母親，不會說英語，生活空間狹窄，「我們已經沒有自己的廚房、廁所，孩子寫功課只能擠在床邊。這個計畫至少能幫我們解決一些基本問題，讓房屋有基本保障。」

像蔡太太這樣的住戶，在舊金山有數以千計。SRO公寓原是市區內最便宜的住宅選擇之一，但常因建築老舊、缺乏維護，存在漏水、霉菌、蟲鼠等問題。多年來，SROFUC與CEOP為居民與業主之間搭起溝通橋梁，協助申訴、改善環境，也守住了不少家庭免於流落街頭。

「以前我們家老是有老鼠、窗戶也壞了，報修沒人理，」田德隆的一位居民Norma說，「是CEOP幫我出面、處理，讓我第一次覺得自己不是孤軍奮戰。」

這兩項計畫的支持者包括華埠社區發展中心、住房權利委員會、田德隆住房診所、舊金山公寓協會與行動使命組織。他們表示，這些工作人員不是在辦公室發指令，而是每天走進散房現場，實地了解情況、協助住戶應對困難。

舊金山公寓協會更指出，透過CEOP的個案管理，近八成的住房安全問題都能獲得解決，顯示其在改善居住條件方面的實質成效。

「我們當然知道市府現在財政吃緊，但這兩個計畫不是奢侈品，而是救命繩，」社區工作者強調。

組織者表示，市長羅偉上任後，一再表態將公共安全與解決遊民問題列為首要任務。散房居民與社區團體現在則提醒，保障居住安全，正是防止更多人無家可歸的第一步。

「我們不是在要求什麼額外的福利，」蔡太太說得很直接，「我們只希望能活得有尊嚴，有個安全的地方好好生活。」