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舊金山預算審議 陳詩敏籲「砍高層、保基層」守護弱勢

記者李怡／舊金山報導
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舊金山市議會開始審議市府預算，預算委員會主席陳詩敏呼籲「砍高層、保基層」，守護弱勢。（記者李怡/攝影）
舊金山市議會開始審議市府預算，預算委員會主席陳詩敏呼籲「砍高層、保基層」，守護弱勢。（記者李怡/攝影）

舊金山市預算審議本周展開，市議會預算委員會主席、第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）於開場直言，市府長年管理結構失衡，導致基層員工人力吃緊、服務品質下降，當前預算案必須正視結構性問題，「要砍，就從高層開始砍。」

舊金山市議會開始審議市府預算，預算委員會主席陳詩敏呼籲「砍高層、保基層」，守護弱...
舊金山市議會開始審議市府預算，預算委員會主席陳詩敏呼籲「砍高層、保基層」，守護弱勢。（記者李怡/攝影）

這場為期兩周的預算聽證會，將審議2025至2027財政年度的市府開支規畫。陳詩敏指出，盡管面對近8億美元的預算赤字，市府不應一味削減基層服務，而應精簡高階管理職位、整併重疊職能，確保市民獲得必要的基礎照護與資源。

她致敬剛卸任的市議會預算分析師哈維・羅斯（Harvey Rose），稱其多年來為舊金山政府提供理性、數據導向的政策建議，「這些貢獻惠及幾代市民，許多人或許不認識他的名字，但已默默受益。」

談及市政現況，陳詩敏指出，前任市長任內政府組織快速膨脹，管理職人數以倍數成長，卻未見效率提升，反而在部分政策執行上屢屢失敗，加上過去幾年爆出的多起官員貪腐醜聞，導致市民對政府信心流失。

「市長羅偉（Daniel Lurie）上任後，確實開始改變施政氛圍，但現在我們要走得更遠。」陳詩敏強調，預算委員會將審慎審查各部門開支，優先保住基層職位，並確保單親家庭、單房住戶（SRO）居民、無家可歸兒童等弱勢族群的基本需求能獲得滿足。

「我們的原則很清楚：讓人有屋可住、有飯可吃、有人關懷照顧。」陳詩敏說，「這份預算案，必須彰顯舊金山價值，在聯邦政府的極端政策壓力下，仍要守住公平與正義。」

舊金山 羅偉 聯邦政府

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