陰霾退散 舊金山今可望重見陽光

舊金山連日陰霾籠罩，預計周四將明顯轉為晴朗。（記者李怡／攝影）

經歷連日陰霾籠罩後，舊金山 終於迎來告別「六月陰霾」（June gloom）的曙光。根據氣象預報，影響灣區 多日的沿海濕冷氣團周三開始逐漸瓦解，市區有望在本周稍晚見到久違的陽光。

近五天以來，舊金山多數地區一直被厚厚的霧層與低雲覆蓋，尤其是日落區（Sunset）、列治文區（Richmond）等沿海社區，高溫僅維持在華氏50多度（約攝氏14度），創下2008年以來最冷的6月前三天紀錄。周日到周二，舊金山市平均高溫僅59°F（約15°C），讓市民在夏季初感受到異常涼意。

氣象專家指出，這波濕冷天氣源自停滯性的天氣型態，導致海霧滯留、內陸高溫與山區雷陣雨共存。不過，自周三起，一股較乾燥的氣流將進入加州 ，削弱海岸雲層結構，促使濕度下降，霧氣與細雨的機率也隨之減少。

周三早晨舊金山依然多雲，雲層範圍可能延伸至聖他羅莎（Santa Rosa）、利佛摩（Livermore）與南灣多地。但相較前幾天，濕度下降，雲層在午後出現間歇性消散，特別是靠近海灣一帶如SoMa與米慎區（Mission）等地。

「雙子峰（Twin Peaks）以東區域有望率先見陽，」預報指出，「而更穩定的晴朗天氣可能要等到周四才會較明顯。」

北灣方面，如羅納特帕克（Rohnert Park）等地，原本處於陰晴交界區，這次乾空氣的加入將有助於加速雲霧消退。各地日間高溫預計在華氏58至62度之間（約攝氏14至17度）。

盡管周末時海岸雲層可能再度增厚，但下周起，隨著強烈北風於沿海吹拂，有望進一步驅散海霧，使整個灣區沿岸重現陽光普照的夏日風景。