舊金山Muni巴士票價 7/1全面小漲 6/21起路線整併

舊金山交通局宣布，Muni票價將從7月全面小幅度調漲，並公告新票價。（舊金山交通局提供）

舊金山交通局（SFMTA）宣布，自6月21日起實施小幅度的Muni巴士服務調整，削減整體服務約2%，此舉能夠節省約700萬元開支。同時，自7月1日起，Muni票價將全面小幅度上調。

票價調整為︰單程票（Clipper卡或Muni app購買），由2.75元上漲0.1元至2.85元；一日通票上漲0.2元，至每張5.70元。65歲以上長者單程票由1.35元，上漲至1.40元；成人月票，上漲1元至每月86元。

交通局首席交通官貝拉（Lupita Bera）說：「削減任何服務都不是我們的初衷，但這次2%的削減將有助於避免明年出現更大幅度的服務縮減。」當聯邦與加州 的新冠疫情 紓困資金用罄後，交通局預計面臨高達3.22億元的財政缺口。

貝拉指出，團隊在規畫此次變動時，曾向董事會提交多套方案，最終選擇對乘客影響最小的版本。她說：「我們透過分析路線重疊的情況，找出可以在不中斷交通連接的前提下縮減的地段，將部分巴士提前折返，讓乘客可以在樞紐地點順利轉乘。」

這輪削減計畫中，三條主要巴士路線：5號Fulton、9號San Bruno與31號Balboa，在平日時段將不再通行Market街以東路段，而是改為在Market街折返。乘客可在Market街轉乘仍持續營運的其他巴士與地鐵 線路，轉乘間隔為平日每2至4分鐘一班。

此外，交通局也將推出全新合併路線「6號Hayes-Parnassus」，將現有的6號Haight-Parnassus與21號Hayes整合。改線後，原使用6號路線經Masonic大道以東的乘客，將改搭7號Haight-Noriega；而21號路線Masonic以西的乘客，則可步行兩個街口轉乘5號Fulton或5R快速路線。

對於這些變動是否為短期措施，貝拉向本報回應：「目前的變動是永久性，至少會維持至明年，除非我們的財務狀況出現根本改善。」

貝拉透露，Muni整體乘客量已大幅回升，「目前平日平均搭乘人數超過50萬人次，部分熱門路線甚至已超越疫情前的高峰水準，達110%至120%。我們很欣慰看到乘客回流，也將持續將資源集中於人潮最多的地區，提升整體運輸效率。」

此次票價為小幅上調。交通局表示，自7月1日起實施的新費率也屬於永久性調整，針對票價逃漏問題，當局也啟動新一輪宣導與稽查計畫。據資料顯示，疫情前票價逃漏率約為12%，疫情後一度攀升至20%，但自去年起，隨著加強稽查與宣導，違規率已有顯著下降。