節省成本 聖谷交通局建議更換聖荷西BART隧道承包商

VTA重新考慮BART項目的招標，為BART延長計畫的最後一段路線，整合節省12億美元成本。（記者龔玥／攝影）

在矽谷 苦等已久的BART擴建工程中，關鍵的隧道合約正面臨重大調整，專案可能因此推遲一年半。聖塔克拉拉谷交通局(VTA)正嘗試為聖荷西 BART延長計畫的最後一段路線，整合節省12億美元成本，交通當局官員建議，放棄備受爭議、過去三年雇用的隧道承包商。

「聖荷西信使報」報導，聖谷交通局大型專案主管馬奎爾(Tom Maguire)受訪時表示，這項決定是導因於「承包商應承擔責任，並確保專案在財務上順利進行。」

VTA董事會於2022年5月與一家由三間獨立建設公司合資成立之Kiewit Shea Traylor(簡稱KST)簽訂合約，工作範圍包括單洞隧道、出入口、地下車站開挖與採購隧道掘進機器。

這是BART延伸計畫長度六哩、含括四個車站路段中的最大型合約，路段將自北聖荷西的貝律耶沙交通中心(Berryessa Transit Center)、經由聖荷西市中心，最終到聖塔克拉拉。VTA之前估計，需要三至四年時間，挖掘這條五哩、直徑近54呎的隧道。

但是，自去年夏天以來，VTA官員與KST一直未能就第二階段工程的報價達成一致。第一階段是設計與施工前工作，第二階段則是專案實際建設。

BART延伸計畫工程多年以來，一直受到延誤與成本超支挑戰。最初成本估算約為40億美元、預期2026年通車。然而，2024年3月，聯邦交通官員在原先估算基礎上、增加時間與經費，將通車日期延至2037年，成本達127億5000萬美元。聯邦政府 也將與KST合約視為延伸計畫的最大風險之一。

VTA總經理哥諾特(Carolyn Gonot)受訪時指出，VTA仍致力完成BART延伸至矽谷工程，並將以在財務上負責、技術可靠且對公眾負責的方式，完成最後六哩延伸路線建設。

VTA的BART專案監督委員會將於6月12日會議上，審查終止與KST合約建議，之後於6月27日由全體董事會作出決定。聖荷西市長馬漢擔任董事會副主席，聲明表示支持VTA為推動BART延伸項目而致力提高效率並控制成本。

聯邦運輸管理局(Federal Transit Administration)於2024年8月宣布，將承擔這項大型計畫40%成本，VTA目前正在進行確認7-12億美元的成本節約方案。

馬奎爾表示，VTA已與10家主要隧道承包商進行討論，相信可獲得符合財務吃緊情況下的專案預算價格。他透露，更換承包商將導致隧道施工開工時間延長至少18個月，可能延至2027年開始動工，但預期工程不會再有任何延誤。