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拒企業干政 南灣醞釀周末7000人大遊行

本報記者／聖荷西報導
本周末一場將有7000多人、組成7哩人鏈的抗議活動，正在矽谷南灣醞釀中。（取自「不要國王」聯盟網站）
本周末一場將有7000多人、組成7哩人鏈的抗議活動，正在矽谷南灣醞釀中。（取自「不要國王」聯盟網站）

本周末一場將有7000多人、組成7哩人鏈的抗議活動，正在矽谷南灣醞釀中。這場名為「不要國王 （No Kings)7X7K」的集會活動計畫本周六（14日）12時到2時之間，占領從巴洛阿圖特斯拉門店到桑尼維爾特斯拉門店之間El Camino Real大道大約7哩長的路段，並在之後舉行抗議派對。

據悉，此次活動是全美範圍內1800場示威活動的一部分。灣區將有逾80場示威活動，包括舊金山，屋崙、聖荷西、半月灣、納巴、聖塔克魯茲及蒙特瑞等城市。

今年3月29日及30日，數百名示威者就走上舊金山Van Ness大道及特斯拉展售中心外，參與首波「特斯拉倒台（Tesla Takedown）」全國同日行動，以表達對馬斯克進入美國政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）並削減聯邦機構預算的不滿。舊金山現場示威者手持標語，強調反對政府官員濫權，以及呼籲車主與民眾拒絕支持馬斯克握有龐大政治影響力的企業行為 。

自首波行動後，抗議團體幾乎每周六中午至下午2時，都在舊金山、柏克萊、聖荷西、聖塔羅莎、南灣等地的特斯拉展售中心持續集會。示威內容包括靜坐示威、遊行，以及路邊佇立抗議，並不斷以小型樂隊、紙板賽博卡車（Cybertruck）和動物布偶等創意元素吸引公眾注意。

這些活動有的透過Bluesky平台組織，有的則由Indivisible Action等組織協調，旨在以和平方式放大對馬斯克政治干預與企業行為的批判聲音 。

除和平示威外，也有破壞與警方介入的事件。3月中旬，聖荷西一名男子因涉嫌在停車場用鑰匙刮傷特斯拉車身遭警方逮捕；同時，舊金山多起聚集也吸引便衣警員巡邏，但整體行動仍以非暴力示威為主。

進入6月以來，「不要國王」與「特斯拉倒台」兩大行動並行。14日將在巴洛阿圖至桑尼維爾（Sunnyvale）特斯拉展售中心之間，沿聖塔克魯茲山麓一側組成7哩人鏈，凸顯民眾團結對抗企業干政的決心。

緊接著，21日將於柏克萊舉行的第二與第三場「特斯拉倒台」行動也已公開招募志願者，號召更多社區成員參與 。

特斯拉 舊金山 馬斯克

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