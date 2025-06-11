北加州新一輪裁員潮 逾1100個工作被裁

隨著裁員潮加劇，北加州地區將有超過1100個崗位被裁減。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，新一輪裁員潮正席捲美國北加州地區，涉及生物科技、零售、農業和醫療保健等多個行業，表明該地區正面臨日益加劇的經濟壓力。

總部位於南舊金山的生物科技公司基因泰克（Genentech，隸屬於瑞士製藥巨頭Roche集團）宣布將進行新一輪裁員，截至7月中旬，將有143名員工被永久裁員。此舉緊隨該公司去年超過500人的裁員行動。

在納巴縣，聖海倫那市（St. Helena）知名活動場地Tre Posti將於8月永久關閉，導致130人失業。

零售業 也面臨壓力，Michaels Stores宣布將永久關閉其Tracy分銷中心，裁員229人。

這一宣布正值零售業整體下滑之際，據Challenger, Gray & Christmas Inc公司周二（10日）發布的報告顯示，2025年上半年，門店關閉導致行業裁員人數激增274%。

與此同時，沙加緬度的Blue Diamond Growers公司將在未來兩年內逐步停止其杏仁加工廠的運營，影響約600名工人。

凱瑟醫院（Kaiser Permanente）本周也宣布了一輪裁員，將在屋崙、柏克萊、佛利蒙和布利桑頓的灣區設施裁減40個職位，作為 statewide 範圍內裁減55個職位的一部分。

除了裁員措施外，谷歌 （Google）於周二向美國各地多個部門的員工提供了自願離職補償金（voluntary buyouts）。據CNBC報導，這些提議是該公司所謂的「自願離職計畫」（voluntary exit program）的一部分，是自2023年谷歌裁員1萬2000人以來一系列成本削減措施的最新舉措。此次買斷計畫還與公司重新推動線下辦公的舉措相吻合，部分遠程員工現被要求返回辦公室以保留職位。

加劇該地區經濟不確定性的是，2025年全國零售業裁員人數急劇攀升，主要由廣泛的門店關閉所驅動。根據Challenger, Gray & Christmas Inc.的報告，今年前五個月零售業裁員人數超過7萬5000，較2024年同期增長274%。零售業今年已成為裁員最嚴重的第二大行業，僅次於聯邦政府。

科技行業緊隨其後，目前已報告7萬4716人被裁員，較去年增長35%。

「關稅、資金削減、消費者支出以及整體經濟悲觀情緒正對企業員工隊伍施加巨大壓力，」 Challenger, Gray & Christmas Inc公司高級副總裁Andrew Challenger在聲明中表示，「企業正在減少支出、放緩招聘並發出裁員通知。」

僅5月當月，美國雇主就宣布了近9萬4000個裁員計畫。此次裁員潮與美國經濟第一季度萎縮0.2%的消息相吻合，是三年來首次出現此類下滑。