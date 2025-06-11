舊金山ICE抗議規模增至千人 氛圍趨於和平

市長羅偉全程於緊急指揮中心監控現場狀況，並提前與遊行組織者溝通，他感激組織者的努力讓遊行得以和平地進行。(取自市長羅偉X帳號）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）10日連續第二天舉行記者會，更新前一晚在米慎區爆發的ICE 示威活動的進展。他重申舊金山會保護和平的抗議集會，但不會姑息暴力和騷亂。

羅偉表示，周一晚間的示威人群相較周日晚間規模更大，有數千民眾參與，但整體抗議氣氛已「更加和平」。據市長辦公室發送的聲明，羅偉早晚都有和遊行組織者溝通，並感激組織者的努力讓遊行得以和平地進行。他也讚揚市內多場示威活動都極度和平，這正在向全國展示如何能和平地進行示威遊行。

根據米慎區本地媒體Mission Local報導，周一晚間數千名示威者於傍晚6時在米慎區24街BART站集結，高喊「ICE滾出灣區」及「Trump, escucha, estamos en la lucha」（川普，聽著，我們在抗爭），遊行穿越Mission及Valencia街，期間秩序大致和平，人群在傍晚後逐漸散去。

工務局及經濟與勞動力發展局10日上午開始清理示威遺留的塗鴉與破壞。（市長辦公室提供）

舊金山警方表示，當晚約10時起，有約80名未散去的示威者在Market街與Van Ness大道一帶「從主遊行脫隊」，並開始「破壞建築及其他違法行為」。警方遂宣布該區為非法集會，將人群包圍，並於Fell與Market街口實施拘捕行動。

Mission Local指出，約80人當晚遭到拘捕，至少兩人送醫，另有兩名警員受輕傷。

市長羅偉10日早上表示，他全程於緊急指揮中心監控現場狀況。他強調，警方面對暴力與違法行為時必須採取行動，但也指出，「舊金山警方不會與聯邦移民機構合作，並將保障所有居民的安全當做市府的首要任務。」

工務局及經濟與勞動力發展局10日上午開始清理示威遺留的塗鴉與破壞。（市長辦公室提供）

工務局及經濟與勞動力發展局10日上午已開始清理示威遺留的塗鴉與破壞，加州高速公路巡警與縣警也參與了維安工作。