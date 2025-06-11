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紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

金山法院外民眾示威 移民聽證叫停

編譯廖宜怡／綜合報導
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大批民眾在舊金山米慎區抗議聯邦移民局在加州逮捕移民。（美聯社）
大批民眾在舊金山米慎區抗議聯邦移民局在加州逮捕移民。（美聯社）

聯邦移民與海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，簡稱ICE）10日新一輪逮捕行動引發民眾聚集在灣區舊金山和康柯德（Concord）兩市法院外進行抗議，導致當日下午的移民聽證會被取消。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，10日上午，ICE官員出現在位於舊金山100 Montgomery Street的移民法院，多次從大樓側門進出，護送戴著手銬的民眾登上沒有任何標誌的車輛。上午10時左右，移民維權人士、觀察家和志工開始聚集在法院大門前，但沒有透露詳細逮捕訊息。

移民法院官員表示，在ICE上午採取逮捕行動後，法院聽證會繼續進行了多個小時。但考慮到安全問題，法官陳淑婷（Shuting Chen，音譯）突然宣布取消當天下午的聽證會，並關閉法庭。

陳淑婷對在法庭外等待參與庇護案件聽證會的人說：「非常抱歉，我們今日不會審理你們的案件。」

東灣康柯德移民法院10日下午由於有聯邦官員與抗議人士發生短暫肢體衝突，移民聽證會也同樣喊停。

「舊金山快速反應網路」（San Francisco Rapid Response Network）工作人員馬哈珍（Sanika Mahajan）表示，他們確定ICE在移民法院大樓內逮捕了兩人，並正在確認該市其他地方是否也發生了逮捕事件。

10日在舊金山的逮捕行動是ICE近期在加州大規模逮捕行動中最新的一次。在此之前，ICE在洛杉磯進行了多次突擊，上周在舊金山也至少逮捕了15人。

舊金山市長羅偉說：「我知道舊金山各個社區都瀰漫著巨大的焦慮和恐懼，我想向各位保證，作為市長，我的目標是保障市民的安全。」

羅偉表示，舊金山庇護法限制本地警察參與聯邦移民官員的執法行動。他說，他正在與舊金山執法部門和社區領導人溝通，將「繼續進行密切協調，以確保本市所有民眾的安全。」

美國國土安全部（Department of Homeland Security）6日發出聲明，在舊金山被逮捕的民眾都是已收到移民法官發出可執行最終驅逐令的人，但他們沒有遵守命令離開美國。

舊金山 移民 ICE

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