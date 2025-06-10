鑽漏洞規避州法？ 南灣阿賽頓維持「全美最高房價」

舊金山半島上的富裕飛地阿賽頓，房價高居美國榜首 。(取材自谷歌)

灣區 的阿賽頓（Atherton）是全美房價最高的地方，市府和居民都不願遵照州政府的規定興建便宜住房。專家表示，阿賽頓似乎已成功鑽法律漏洞規避加州 住房規定：利用ADU(加建住宅單位)避免分區升級。

SFGATE報導，兩年多來阿賽頓市府與市民一直擔心罰款以及開發案可能逼迫環境品質劣化，但最終州政府在5月5日批准了阿賽頓的住房計畫。但這個富裕的半島小鎮是否鑽法律漏洞限制城市的發展？一些專家認為確是如此。

該鎮的最小地塊面積約為一畝，其重點並非多戶住宅開發，而是依靠姻親單元（in-law unit）來滿足2023-31年州政府規定的住房法規。市長劉易斯（Elizabeth Lewis）在給SFGATE的電子郵件中指出，阿賽頓一直以來都是一個只包含獨戶住宅的社區。她表示，鼓勵居民在其個人房產上「開發」加建住宅單位ADU和小型附屬住宅單元，似乎是為該鎮增加較小、較實惠的租賃單元的開端。

其他富裕的加州城市，如Hillsborough、Encinitas、Beverly Hills、Belvedere，也採用了類似的策略。他們的規畫主要由ADU組成——小屋和車庫上方的住處，與獨立的獨戶住宅位於同一塊土地上。

致力於提高該縣住房負擔能力的非營利組織聖馬刁縣住房領導委員會政策經理萊文（Jeremy Levine）在接受採訪時表示： 「他們共用的計謀是這樣的：利用ADU來避免分區升級（upzoning）， 我認為以目前的作風不足以實現公平公正的住房。」

2023年，聖馬刁縣民事大陪審團對包括阿賽頓在內的多個城鎮進行了點名，指控它們利用ADU來避免建造低收入 多戶住宅。聖馬刁縣某城市的一位規畫顧問在報告中表示：「ADU並非萬能藥，但它是工具箱中的一個好工具。」 「半島上的大部分土地都是獨戶住宅。ADU正在釋放以前未開放的土地，但靠近交通樞紐的高密度住宅會更好。」報告說。

自2019年加州通過多項法律，使ADU的建造更加便利且成本更低以來，二級住宅單元的受歡迎程度大幅提升。