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400人抗議變打砸搶 金山警逮148人 市長羅偉譴責暴力

記者頌慈╱舊金山報導
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以市長羅偉(中)為首的舊金山公共安全官員舉行記者會，表示城市支持和平抗議，但堅決譴責暴力行為。(取自市府TV畫面)
以市長羅偉(中)為首的舊金山公共安全官員舉行記者會，表示城市支持和平抗議，但堅決譴責暴力行為。(取自市府TV畫面)

針對ICE的抗議活動在洛杉磯爆發後，逐漸向加州各市延燒。舊金山市中心8日晚間也爆發大規模抗議活動，並逐漸演變為暴力「打砸搶」犯罪。

次日上午，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）、市警局代理局長葉培恩（Paul Yep）、縣警副警長強生（Kathy Johnson）等公共安全官員舉行記者會，表示城市支持和平抗議以爭取合法的移民權利，但堅決譴責暴力行為。

8日晚間，約400人於市中心集會，很多高舉「ICE Out of SF（ICE滾出舊金山）」字牌抗議，大部分為和平示威。但進入晚間大部分群眾散去後，部分人群出現暴力行為，造成兩名警員受傷，多輛市營公車與商店遭破壞，現場發現一把槍枝。警方最終逮捕148人，其中一人被控重罪。

根了解，抗議方的行動並未因警方的作為而中止，行動使命組織（Mission Action）發起名為「ICE Out of SF」的集會，於9日下午6時在24街Mission BART站的廣場舉行。

市長羅偉說：「作為市長，我的首要責任就是確保所有在舊金山生活、工作與觀光的人感到安全，我們絕不會容忍暴力或對執法人員的攻擊。」

羅偉指出，在過去的周末他與執法單位密切協調，並於8日晚間與警局長、消防局長與市緊急管理部門一同在現場監控情勢。他感謝示威者以和平方式行使憲法賦予的表意自由，也向全體執法人員與市政工作者致謝。

代理警局長葉培恩表示，警方已針對暴力犯罪採取行動，當晚於Montgomery街200號段逮捕約60人，另有六名未成年人被拘留。他強調：「我們支持社區表達意見的自由，但破壞公物、攻擊警員的行為絕不可接受。」

副縣警長強生（Kathy Johnson）說，縣警局已啟動緊急應變單位並準備接收大量逮捕人數，「我們不執行聯邦移民法，但我們會處理所有涉及暴力與犯罪的嫌疑人。」

地檢長謝安宜則指出，市府理解移民社群當前所面臨的恐懼與不安，但法律必須被遵守。「我們會審查每起逮捕個案，並考慮是否提出控罪，暴力與破壞行為只會削弱和平抗議的正當性。」

消防局長克里斯朋（Dean Crispin）也補充，消防單位當晚支援警局行動並提供緊急醫療協助，目前已啟動應變中心隨時待命。舊金山公共工程局、交通局與市民參與暨移民事務辦公室也已全面動員，確保城市運作順暢，並協助受破壞影響的居民與商家。

舊金山 移民 ICE

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