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川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

國民警隊聯邦化？州檢長攜紐森聯合告川普濫用美國法典

本報記者╱屋崙報導
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加州總檢察長邦塔9日舉行網路記者會，表示將與州長紐森聯合提告，挑戰川普總統擬把加州國民警衛隊聯邦化。(記者會視訊截屏)
加州總檢察長邦塔9日舉行網路記者會，表示將與州長紐森聯合提告，挑戰川普總統擬把加州國民警衛隊聯邦化。(記者會視訊截屏)

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）9日舉行網路記者會，表示將與州長紐森（Gavin Newsom）聯合提告，挑戰川普總統（Donald Trump）試圖在未經州長同意下，動用「美國法典」第10編第12406條，將加州國民警衛隊聯邦化60天。

邦塔表示，6月7日晚，川普以維護國土安全為由發布命令，調動2000名加州國民警衛隊員支援洛杉磯執法行動，並於8日清晨迅速部署部隊，部分從聖地牙哥調往洛城。然而此舉未經州府同意，亦違反地方執法機關意願。邦塔強調，當時並無騷亂情勢，國民警衛隊的到來反而激化街頭緊張，造成不必要的對立與恐懼。

訴狀主張，川普此舉違反憲法第十修正案，侵害州長作為國民警衛隊總指揮的角色，也剝奪了加州自主調度資源應對緊急狀況的權力。邦塔說：「這是一場政治操作，試圖製造混亂，濫用聯邦權力。」

紐森也抨擊川普「不顧憲法與民主原則，走向威權統治的危險一步」。

川普援引的12406條過去僅在極少數情況下單獨使用，最著名的例子為1970年尼克森政府於郵政罷工期間調用國民警衛隊；而上一次在未經州長請求下動員國民警衛隊，則為1965年約翰遜總統介入阿拉巴馬州民權示威。

州府表示已致函國防部長赫格塞斯（Jon Hegseth），要求撤銷聯邦化命令，並將部隊交還州府指揮。這起訴訟預料將成為聯邦與州權界限的重要法庭對決。

川普 加州 紐森

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