川普新稅法擬提高SALT上限 灣區富人受益

根據分析，阿賽頓與波度拉谷等富人聚集地區，是最有可能從川普稅收法案中受益的郵遞區號。(取自阿賽頓鎮官方臉書)

正當國會就川普 總統「又大又美法案」(big, beautiful bill)全面稅收法案改革進行辯論與談判之際，一項備受爭議的關鍵條款，可能促使灣區 富人從法案受益。

國會正考慮修改州與地方稅收抵免，或稱SALT，允許使用逐項條列報稅表而非標準抵扣的納稅人，自其聯邦稅的應稅收入中、扣除繳納給地方與州政府的稅款。

2017年，川普首任任期把可抵免金額上限設為1萬美元。川普預算法案最新版本，則勉強在眾議院獲得通過，提議將該上限提高至每個家庭4萬美元，對於調整後總收入超過50萬美元的納稅人，則逐步降至1萬美元。

「舊金山 紀事報」報導，無黨派智庫「稅務政策中心」表示，這將有益於民主黨藍州富人的荷包，因為這些州的州稅與地方稅通常較高。這項條款獲得藍州眾議院共和黨人的支持，導致其成為談判中的一個關鍵。

稅務專家指出，這也代表聯邦政府將減少對這些高收入者徵稅。即使法案提議大幅削減支出、尤其是醫療補助Medicaid支出，但稅務改變與其他減稅政策一樣，可能增加聯邦赤字。

在加州，灣區將是提高SALT上限的最大受益者：根據「舊金山紀事報」針對2022年最新稅務數據分析，申請SALT抵扣比率最高的三個縣，都在灣區。

首先，申請SALT抵扣比率最高的馬連縣，有30%納稅人自這項抵扣獲益，是全州平均水平15%的兩倍。其次為康曲柯士達縣與聖馬刁縣，兩縣皆曰有23%納稅人選擇SALT抵扣。灣區所有九縣的SALT受益者比率，都高於州平均水平。

若從郵遞區號分析顯示，家庭收入與申請SALT抵扣的納稅人比率密切關連。「舊金山紀事報」發現，例如阿賽頓(Atherton)與波度拉谷(Portola Valley)等富人聚集地區，是灣區此類納稅人比率最高的地區，這兩個地區納稅人都有近50%選擇這項抵扣。

其他有超過40%納稅人申請SALT抵扣的郵遞區號包括東灣社區奧倫達(Orinda)、阿拉莫(Alamo)、丹維爾(Danville)，北灣社區貝維迪(Belvedere)、蒂布倫(Tiburon)，南灣洛斯阿圖(Los Altos)、洛斯蓋圖(Los Gatos)、洛斯阿圖山(Los Altos Hills)。