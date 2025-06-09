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灣區潮玩Labubu到貨 聖荷西Valley Fair門市大排長龍

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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Labubu為比利時籍香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作，靈感源自北歐神話。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
Labubu為比利時籍香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作，靈感源自北歐神話。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

風靡全球潮玩圈的網紅角色Labubu近日於灣區門市大量補貨，再次引爆搶購熱潮。聖荷西Valley Fair購物中心的Pop Mart店在補貨當天湧入數百名粉絲排隊，隊伍綿延至鄰近的Nordstrom百貨，場面壯觀。

記者現場觀察，排隊者以華裔年輕人為主，也可見不同族裔與年齡層的民眾參與。不少人是透過手機應用程式（App）搶先下單後前來提貨。有玩家透露，5月31日第一波到貨當日仍能即時下單購買，但隨後產品迅速售罄，之後只能靠不斷刷新App搶機會「刷到」庫存。

隨著第一批庫存被搶購一空，許多粉絲表示，6月7日晚間手機應用再度釋出大量存貨，引發8日早晨新一輪排隊潮。此次補貨涵蓋Labubu第一至第三代多款產品，更有幸運粉絲成功入手目前最搶手的隱藏款，現場氣氛相當熱烈。不過，也有粉絲手速不及，未能搶到心儀款式，失望離場，臉上寫滿沮喪。

Labubu的高人氣也延燒至社群平台，本地二手市場出現大量加價轉讓的貼文，引發粉絲熱議。來自聖馬刁的蘇菲亞分享自己自2022年起開始收藏Labubu與其他相關角色，目前已擁有逾百個公仔，「壞壞又可愛的表情真的很療癒。這是我釋放壓力、也是與朋友交流的方式，每月平均花費超過百元也值得。」

Labubu為比利時籍香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）創作，靈感源自北歐神話，是其「The Monsters」系列中的代表角色。這隻毛茸茸、長耳朵、大眼與鋸齒笑容的小生物，融合童話、奇幻與哥德式幽默風格，自2019年正式進軍盲盒市場，風靡亞洲與歐美年輕收藏族。

除了亞洲明星外，包括BLACKPINK的Lisa、Rihanna、Dua Lipa與Kim Kardashian等國際名人都曾在社群平台上展示或推薦Labubu，使其迅速走紅全球。在聖荷西部分西裔商店甚至出現Labubu造型的皮納塔（節日糖果盒），展現其跨文化、跨族群的普及力。

此次Labubu在灣區的補貨熱潮，再度證明Labubu在北美市場的高人氣，也彰顯年輕族群在潮流文化中的消費影響力。隨著收藏熱度持續升溫，粉絲已熱切期待下一波新品上架，盼能擴展角色宇宙，延續收藏樂趣。

聖荷西Valley Fair門店人頭攢動，氣氛熱烈。 （記者徐蓓蓓╱攝影）
聖荷西Valley Fair門店人頭攢動，氣氛熱烈。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

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