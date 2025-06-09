好市多6／30起 恢復金鑽會員早鳥購物

Costco將為金鑽會員提供更早的服務。（記者龔玥╱攝影）

為提升高階會員服務體驗，好市多 （Costco ）宣布自2025年6月30日起，恢復金鑽會員（Executive Member）的專屬早鳥購物時段。新政策適用於全美多數倉儲門市，金鑽會員將可在每日正式營業前30分鐘至1小時進入賣場購物，有效避開高峰人流，提升購物效率與便利性。

根據好市多日前發送給員工的內部電子郵件，自下月底起，金鑽會員的專屬購物時段將分別為周一至周五：上午9時至10時，周六上午9時至9時30分，周日：上午9時至10時。普通金星會員(Gold Star Member)則需在上述時段後才能入場。

好市多表示，恢復這項政策旨在提高每年130美元的金鑽會員年費所提供的價值。透過專屬購物時段，會員可享有更順暢的動線、更短的排隊時間，並有效減輕停車場壅塞與結帳等待的壓力。此舉也可能吸引更多消費者升級為金鑽會員。

這項福利曾在過去提供，惟近年來在許多倉庫悄然取消。此次重新推出，顯示好市多對高階會員體驗的重視，也反映出在零售市場競爭加劇下，企業正積極強化會員制經營策略。好市多目前尚未公布早鳥時段是否包括藥局 、眼科或其他服務。好市多將在未來幾周內釋出更多實施細節，鼓勵顧客向當地門市查詢。

金鑽會員專屬時段即將啟動，屆時是否真能達成「分流人潮、提升體驗」的雙重目標，有待觀察。不過對許多早起購物族而言，一杯咖啡、清晨九點的空曠賣場，或許就是好市多最值得期待的改變。