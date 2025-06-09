我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易戰 紐時：習近平要求川普管好對中鷹派

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

長榮、巨人隊辦Hello Kitty Day 4.2萬人擠爆甲骨文球場

記者江碩涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長榮航空總經理孫嘉明（左）從台北飛抵舊金山，擔任賽前開球嘉賓，開球前與Hello Kitty合影。（記者江碩涵╱攝影）
長榮航空總經理孫嘉明（左）從台北飛抵舊金山，擔任賽前開球嘉賓，開球前與Hello Kitty合影。（記者江碩涵╱攝影）

長榮航空舊金山站8日與職棒大聯盟舊金山巨人隊（San Francisco Giants）攜手合作，在甲骨文球場（Oracle Park）舉辦「Hello Kitty Day」，吸引4.2萬個主流粉絲球迷進場，許多球迷甚至一早8時就到場排隊，連巨人隊工作人員都驚呼，十年來沒看過這麼盛大的活動，創下近期巨人隊主場最熱門活動賽事。

「Hello Kitty Day」活動由長榮航空獨家贊助，為回饋球迷支持，當天送出1萬5000件限量「Hello Kitty x EVA Air x Giants」聯名球衣（Jersey）給入場觀眾。許多球迷表示，他們就是為了這件球衣，特地提早到場排隊。

現場擠得水洩不通，連高速公路交流道都因為球賽而「塞爆」。賽事下午1時開打，有些球迷甚至早上8時就開始排隊，活動人潮最顛峰時期約是11時，球場周圍繞滿了人群，許多人身上也穿戴著Hello Kitty的飾品及去年長榮「Hello Kiitty Day」送的帽子。不少粉絲因為太晚抵達沒拿到球衣，相當扼腕。

長榮航空深耕運動行銷多年，今年是第二次與巨人隊合作舉辦「Hello Kitty Day」，長榮航空總經理孫嘉明從台北飛抵舊金山，擔任賽前開球嘉賓，象徵兩地間深厚的文化與旅遊連結。孫嘉明上場前認真練投，展現努力的一面。除了長榮航空總經理外，Hello Kitty也開球擺拍，引起粉絲瘋狂尖叫，氣氛相當熱鬧。

巨人隊表示，這場賽事是他們近期看過最熱鬧、最多人參與且熱情度最高的活動。這次長榮除了獨家贊助外，也提供兩張舊金山出發到亞洲任一站點的豪經艙機票，給一位幸運觀眾。巨人隊抽出得獎者為Monica Perez，現場進行Hello Kitty相關題目問答過關卡後，由孫嘉明親手頒獎給她。

Monica Perez說，她本來就是Hello Kitty迷，從她身上的衣服、帽子就可看出。她說，超興奮能夠抽到機票，希望可以到日本拜訪她的朋友。問到有沒有興趣到台灣玩，Monica Perez熱情地說，當然考慮去台灣玩，她超級興奮能有這趟幸運之旅。

長榮航空與巨人隊合辦「Hello Kitty Day」的效果與話題十足，除了Hello Kitty本身吸睛外，中場休息期間也透過大螢幕播放長榮航空的廣告，引起許多觀眾的關注，成功打入主流市場。

巨人隊執行長貝爾（Larry Baer）特地送給孫嘉明一件上面充滿球星簽名的Hello Kitty球衣，這件球衣因為簽名而「價值不菲」。孫嘉明則回贈Hello Kitty的長榮聯名商品，展現雙方的好交情。

長榮航空表示，透過活動可進一步拉近與當地社區及球迷間的距離，並持續強化品牌在美國市場的能見度，無論是Hello Kitty 粉絲、棒球愛好者，或是尋找下一段旅程靈感的旅人，都能在活動中找到有趣的元素，得到相當多收穫。

長榮提供兩張舊金山出發到亞洲任一站點的豪經艙機票，給一位幸運觀眾，得獎者為Hel...
長榮提供兩張舊金山出發到亞洲任一站點的豪經艙機票，給一位幸運觀眾，得獎者為Hello Kitty粉絲Monica Perez(右二)。（記者江碩涵／攝影）
巨人隊執行長貝爾（Larry Baer，左）特地送給長榮航空總經理孫嘉明（右）一...
巨人隊執行長貝爾（Larry Baer，左）特地送給長榮航空總經理孫嘉明（右）一件上面充滿球星簽名的Hello Kitty球衣。（記者江碩涵╱攝影）
巨人隊執行長貝爾（Larry Baer，左二）與長榮航空總經理孫嘉明（右二）合影...
巨人隊執行長貝爾（Larry Baer，左二）與長榮航空總經理孫嘉明（右二）合影。（記者江碩涵／攝影）
長榮航空與舊金山巨人隊合作，在甲骨文球場舉辦「Hello Kitty Day」，...
長榮航空與舊金山巨人隊合作，在甲骨文球場舉辦「Hello Kitty Day」，吸引4.2萬個主流粉絲球迷進場，現場擠得水洩不通。（記者江碩涵╱攝影）
長榮航空深耕運動行銷多年，今年是第二次與巨人隊合作舉辦「Hello Kitty ...
長榮航空深耕運動行銷多年，今年是第二次與巨人隊合作舉辦「Hello Kitty Day」，長榮航空總經理孫嘉明（中）從台北飛抵舊金山，擔任賽前開球嘉賓。（記者江碩涵╱攝影）
長榮航空深耕運動行銷多年，今年是第二次與巨人隊合作舉辦「Hello Kitty ...
長榮航空深耕運動行銷多年，今年是第二次與巨人隊合作舉辦「Hello Kitty Day」，現場也有4.2萬人，創下巨人隊近期最熱鬧的活動紀錄。（記者江碩涵╱攝影）
長榮航空總經理孫嘉明（右）回贈巨人隊執行長貝爾（Larry Baer，左）Hel...
長榮航空總經理孫嘉明（右）回贈巨人隊執行長貝爾（Larry Baer，左）Hello Kitty的長榮聯名商品，展現兩方的好交情。（記者江碩涵╱攝影）

長榮 舊金山 機票

上一則

聖荷西6校關閉 師生不捨淚別 互道珍重再見

延伸閱讀

長榮航空、巨人隊合辦Hello Kitty Day 4.2萬人擠爆球場

長榮航空、巨人隊合辦Hello Kitty Day 4.2萬人擠爆球場
MLB／最萌開球 巨人隊Hello Kitty日 吸引4.2萬球迷進場

MLB／最萌開球 巨人隊Hello Kitty日 吸引4.2萬球迷進場
舊金山市長專欄／舊金山預算案 致力安全、整潔、扶弱

舊金山市長專欄／舊金山預算案 致力安全、整潔、扶弱
長榮航空攜手舊金山巨人隊 再辦「Hello Kitty Day」

長榮航空攜手舊金山巨人隊 再辦「Hello Kitty Day」
長榮航空X舊金山巨人隊 6/8推Hello Kitty Day

長榮航空X舊金山巨人隊 6/8推Hello Kitty Day

熱門新聞

蘋果創辦人喬布斯小女兒伊芙將在今夏完婚。（美聯社）

蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

2025-06-04 13:28
Costco將為金鑽會員提供更早的服務。（記者龔玥╱攝影）

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

2025-06-08 19:22
華航與西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航旅客可透過華航美西航班，例如舊金山(SFO)、西雅圖(SEA)、洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線。(華航提供)

華航結盟西南航空拓展航網 舊金山台北獨家優惠票743元

2025-06-04 20:02
馬斯克受川普徵召出掌DOGE，疑成為聯邦大裁員的代罪羔羊。(美聯社)

背黑鍋53天即遭解雇 DOGE前成員曝神祕小組混亂內幕

2025-06-04 21:03
Connie Bai在中谷擁有一棟度假屋，在她放上YouTube的影像中，中央谷杏花怒放的景觀美不勝收。(翻攝自YouTube)

華裔移民買三套房 滾出240萬元財富

2025-06-08 02:18
遍布灣區各城市的衣物和鞋帽回收箱，是捐贈衣服最方便的選擇。（記者徐蓓蓓／攝影）

春夏衣物換季 回收捐贈全攻略 還能抵稅

2025-06-06 14:13

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　