長榮、巨人隊辦Hello Kitty Day 4.2萬人擠爆甲骨文球場

長榮航空總經理孫嘉明（左）從台北飛抵舊金山，擔任賽前開球嘉賓，開球前與Hello Kitty合影。（記者江碩涵╱攝影）

長榮 航空舊金山 站8日與職棒大聯盟舊金山巨人隊（San Francisco Giants）攜手合作，在甲骨文球場（Oracle Park）舉辦「Hello Kitty Day」，吸引4.2萬個主流粉絲球迷進場，許多球迷甚至一早8時就到場排隊，連巨人隊工作人員都驚呼，十年來沒看過這麼盛大的活動，創下近期巨人隊主場最熱門活動賽事。

「Hello Kitty Day」活動由長榮航空獨家贊助，為回饋球迷支持，當天送出1萬5000件限量「Hello Kitty x EVA Air x Giants」聯名球衣（Jersey）給入場觀眾。許多球迷表示，他們就是為了這件球衣，特地提早到場排隊。

現場擠得水洩不通，連高速公路交流道都因為球賽而「塞爆」。賽事下午1時開打，有些球迷甚至早上8時就開始排隊，活動人潮最顛峰時期約是11時，球場周圍繞滿了人群，許多人身上也穿戴著Hello Kitty的飾品及去年長榮「Hello Kiitty Day」送的帽子。不少粉絲因為太晚抵達沒拿到球衣，相當扼腕。

長榮航空深耕運動行銷多年，今年是第二次與巨人隊合作舉辦「Hello Kitty Day」，長榮航空總經理孫嘉明從台北飛抵舊金山，擔任賽前開球嘉賓，象徵兩地間深厚的文化與旅遊連結。孫嘉明上場前認真練投，展現努力的一面。除了長榮航空總經理外，Hello Kitty也開球擺拍，引起粉絲瘋狂尖叫，氣氛相當熱鬧。

巨人隊表示，這場賽事是他們近期看過最熱鬧、最多人參與且熱情度最高的活動。這次長榮除了獨家贊助外，也提供兩張舊金山出發到亞洲任一站點的豪經艙機票 ，給一位幸運觀眾。巨人隊抽出得獎者為Monica Perez，現場進行Hello Kitty相關題目問答過關卡後，由孫嘉明親手頒獎給她。

Monica Perez說，她本來就是Hello Kitty迷，從她身上的衣服、帽子就可看出。她說，超興奮能夠抽到機票，希望可以到日本拜訪她的朋友。問到有沒有興趣到台灣玩，Monica Perez熱情地說，當然考慮去台灣玩，她超級興奮能有這趟幸運之旅。

長榮航空與巨人隊合辦「Hello Kitty Day」的效果與話題十足，除了Hello Kitty本身吸睛外，中場休息期間也透過大螢幕播放長榮航空的廣告，引起許多觀眾的關注，成功打入主流市場。

巨人隊執行長貝爾（Larry Baer）特地送給孫嘉明一件上面充滿球星簽名的Hello Kitty球衣，這件球衣因為簽名而「價值不菲」。孫嘉明則回贈Hello Kitty的長榮聯名商品，展現雙方的好交情。