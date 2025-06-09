聖荷西6校關閉 師生不捨淚別 互道珍重再見

圖為將要關閉的Sylvia Cassell小學。(Google Map)

對聖荷西 Alum Rock聯合學區 （Alum Rock Union School District）的學生與教職員而言，7日不僅是2024學年的結束，更標誌著六所校園的永久落幕。在學生們與老師依依不捨地道別時，一個社區的教育篇章也悄然畫上句點。

根據NBC Bay Area的報導，受到長期入學人數下降與1400萬美元預算赤字的雙重壓力，Alum Rock學區決定從2024-2025學年開始關閉數所學校，包括：Sylvia Cassell小學、Horace Cureton小學、A.J. Dorsa小學、Donald Meyer小學以及Joseph George中學。此外，Fisher文藝復興學院也將併入Mathson文藝復興學院。

根據學區規畫，Lucia小學將與San Antonio小學合併，Painter佩特小學則與Sheppard中學合併重整。部分學校將進行重新設計，期望有效配置資源，維持教學品質。

Cureton小學當天氛圍格外沉重。五年級學生進行傳統的畢業儀式，象徵即將邁入中學的新旅程，但這一次卻成了告別整所學校的最後一刻。許多師生和家長情緒激動，淚水潸然。

「她既開心又難過，很多感情湧上心頭，因為知道明年大家不會再在一起了，」一位家長說。不少老師和學生們深情擁抱，難以抑制悲傷情緒。

在另一所即將關閉的學校，當天也舉辦了幼兒園學生的升學 儀式。每位小朋友都收到一張畢業證書，儘管他們年紀尚小，未必明白明年將前往全新學校，但這場活動仍讓家長與老師們淚眼婆娑。一位學區官員指出：「我們理解這樣的改變對社區而言是巨大的衝擊，但我們相信這個社區具備堅韌與愛的力量，會持續為孩子們創造安全、充滿希望的學習環境。」

儘管校門關閉，教育並不止步。Alum Rock學區承諾將提供轉學協助、心理支援與社區資源，幫助受影響的學生與家庭平穩過渡。對許多學生而言，這個夏天的告別格外沉重，但他們也將懷抱新的希望，邁向下一段求學旅程。