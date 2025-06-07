舊金山33個測速攝影機啟用 8月5日起開罰

舊金山的33個測速攝影機現已全部啟用，但罰單將於8月5日才開始簽發。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山的測速攝影機（speed cameras）現已啟用，並在33個地點對超速或魯莽駕駛的駕車者進行監測，不過目前尚未開出罰單。

據舊金山市政交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency，SFMTA）發言人透露，截至周五（6日）午夜，所有這些測速設備均已上線。隨著每個設備的正常運行，該市正式啟動為期60天的寬限期，供駕車者調整駕駛行為。

自8月5日起，官員將開始向任何超速行駛至少11哩/小時的車輛註冊車主寄送附帶罰款的罰單，罰款金額從超速11至15哩/小時的50美元起，對於達到100哩/小時極端速度的極端案例，罰款最高可達500美元。

SFMTA的領導層表示，他們將技術作為教育工具而非懲罰手段，目標是改變人們的習慣，並在道路上培養遵守規則的文化。

「我們正在採取行動改善舊金山的公共安全，而公共安全包括交通安全，」市長羅偉 （Daniel Lurie）發表聲明，「這就是為什麼我們是加州 首個推出自動測速攝影機執法的城市，也是為什麼我們召集各方共同努力讓這些攝影機投入使用。這就是帶著緊迫感行動、並優先保障我市兒童、家庭和老年人安全的具體體現。」

然而，即將開出的罰單可能對那些經常在某些問題路段超速行駛的駕車者構成嚴厲警告。SFMTA的最新數據顯示，4月份該機構開出的警告中近一半來自金門公園（Golden Gate Park）邊界處Fulton街與Arguello大道至Second大道之間的攝影機。而這些攝影機直到4月22日才開始運行。

目前，測速攝影機每天已捕捉到超過1000起違規行為，這充分說明了人們在駕駛時容易產生的衝動傾向。儘管這種本能可能難以改變，但安全倡導者和城市領導者認為測速攝影機是一種潛在的有力干預措施。