EMS警示「匯款稅」影響：恐助長洗錢

EMS會議6月6日就「匯款稅」議題深入探討。（圖由EMS提供）

少數族裔媒體中心（EMS）會議6月6日圍繞「匯款稅」議題展開討論。與會人士深入探討擬議中的美國對跨境匯款徵稅政策，將對全球經濟、移民 社群、家庭生活與地緣政治關係造成的深遠影響。這項政策不僅會對發展中國家的經濟構成打擊，還可能對美國自身帶來反噬效應，甚至危及其國家安全與道德領導地位。

參與討論的專家有全球發展中心移民的政策研究員暨副主任海倫·登普斯特（Helen Dempster），美洲對話組織移民曼努埃爾·奧羅茲科博士（Dr. Manuel Orozco），移民政策研究所資深政策分析師阿列爾·魯伊斯·索托（Ariel Ruiz Soto）和拉美裔捐贈者聯盟總裁兼執行長安娜·瓦爾德茲（Ana Valdez）。

專家直言，強徵匯款稅將迫使大量移民尋找灰色或非法管道轉帳，進而可能助長洗錢、走私等地下金融活動。這不僅使本就資源有限的移民家庭陷入更大的風險，也會破壞整個金融監管體系的穩定。因為移民若無法通過正規管道匯款，他們可能將資金交由美國籍親友代為轉帳，或者訴諸缺乏監管保障的替代系統，這些都可能間接為犯罪集團創造可乘之機。

跨境匯款對中低收入 國家而言至關重要，長期以來其金額遠遠超過對外援助與外國直接投資。世界銀行的預測也顯示，2024年中低收入國家的匯款將增長5.8%，2025年再增2.8%，顯示出持續的增長勢頭。然而，如果這筆資金被課以額外稅負，受創最重的將是依賴這些收入的貧困家庭。

這項擬議稅收將使資金流向發生劇烈變化，不僅重塑發展中國家的經濟命脈，也將影響美國的國際形象與外交佈局。該政策還將使得美國金融機構陷入行政混亂。若稅收只針對非美國公民 ，金融機構將被迫承擔識別付款人國籍與稅務身份的責任，然而目前美國並無單一私營機構具備查驗公民身份的許可權，這無疑將加大合規壓力並帶來操作上的困難。