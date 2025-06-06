加密貨幣富翁捐940萬 助金山警調查力中心升級

全新的即時調查中心配備了無人機、自動車牌辨識系統（ALPR）與公共安全攝影機等裝置，將協助前線警員即時掌握情資、快速應變，助力打擊犯罪。（市長辦公室提供）

曾資助前市長布里德（London Breed）、創立舊金山 加密貨幣公司的億萬富翁拉森（Chris Larsen）近日向財政緊張的舊金山市府「輸血」，一筆940萬元的捐款幫助舊金山警察局在市中心建立全新的即時調查中心（Real-Time Investigation Center, RTIC）。該中心配備了無人機 、自動車牌辨識系統（ALPR）與公共安全攝影機等裝置，將協助前線警員即時掌握情資、快速應變，助力打擊犯罪。

在5日的新址揭幕活動中，市長羅偉 （Daniel Lurie）向拉森表達感謝。他表示，這次搬遷是持續打造更安全、更現代化都市的關鍵一步。「即時調查中心在警力短缺情況下，扮演極其重要的角色。自啟用以來，已協助完成數百起逮捕，並讓全市犯罪率下降近三成。感謝拉森對警方與市民安全的長期支持，這項捐贈將讓我們的警方配備更好的工具，保護社區安全。」

即時調查中心新址位於蒙哥馬利街315號，原由區塊鏈企業Ripple租賃，此前處於閒置狀態。

市長辦公室表示，即時調查中心舊址位於司法大樓，但面臨線路老舊與其他基礎建設問題，已無法支撐最新的警用科技應用。新址除擁有更完善的設施外，亦將受惠於舊金山警察社區基金會與慈善機構Crankstart提供的額外設備升級資金。

拉森表示，升級後的調查中心將「開啟問責制的新紀元」。他說：「舊金山應成為採用先進協作公共安全科技的典範城市，並設有完善的監管機制。」

RTIC於2024年3月啟用，至今已支援逮捕逾500名嫌疑人，有效降低高風險警匪追逐事件的發生率。自中心成立以來，汽車竊盜案件減少了41%，而相關逮捕人數則增加46%。僅過去一週，就協助完成32起逮捕行動。

市警局長史考特（Bill Scott）強調，新總部的設立標誌著舊金山警政邁入新時代。「配合市長羅偉的願景，我們的警員將能更快識別與逮捕嫌疑人，持續壓低犯罪率。」

市議長孟達文（Rafael Mandelman）表示：「這證明策略性科技投資可以提升公共安全。即時數據與分析能力，能強化執法效率，釋放人力資源，讓社區更安全。」

第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）也指出：「我們正進入一個以科技為本、講求成效與問責的警政新紀元。這對長期警力短缺與打擊財產犯罪至關重要。」