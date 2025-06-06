金山15人例行報到遭移民局逮捕 含1名3歲幼童

至少15人於4日在舊金山聯邦移民和海關執法局（ICE）辦公室進行例行報到時被拘留。（取自Google Maps）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據移民 權益倡導者稱，周三（4日），至少15人，其中包括年僅3歲的兒童，在舊金山聯邦移民和海關執法局（ICE ）辦公室進行例行報到時被拘留。

據加州移民司法合作組織（California Collaborative for Immigrant Justice）的監督律師帕特爾（Priya Patel）稱，部分家庭和兒童在ICE位於Sansome街630號的地區辦公室過夜，並被告知將被遣返。倡導者表示，被拘留者中包括至少4名兒童，他們是舊金山、康曲柯士達縣和聖馬刁縣的居民。

帕特爾表示，截至周四（5日）下午，一名母親及其兩名子女正前往德州的Dilley移民處理中心（一家家庭拘留中心）的路上。

正在處理移民案件的人士通常需每年至少向ICE官員報到一次，以推進積壓的法院審理流程。近期全國範圍內有報導稱，在例行報到過程中發生逮捕事件。

ICE地區辦公室的逮捕行動發生在同一天，據報導ICE在南聖荷西一家超市外拘留了未知數量的人員。據倡導者稱，上周ICE在舊金山移民法庭出庭後逮捕了四名男子。倡導者表示，康柯德移民法庭也有移民被逮捕。

周三被拘留的女性中，有一人被其姊妹確認為一名25歲的秘魯女性。該女性及其兩名子女，分別5歲和10歲，在ICE地區辦事處過夜，並睡在地板上。據一直與其姊妹保持聯繫的亞內特（Yaneth）說，她的姊妹和孩子們沒有得到食物，也沒有被告知ICE官員是否打算將她驅逐出境。

「她真的很害怕，」亞內特說，並補充說，當她與姊妹通電話時，她能聽到她5歲的侄女在哭泣。

「他們把他們當成動物一樣對待。他們的權利在哪裡？」她說。

該女子在被捕時佩戴了腳踝監視器，這是ICE作為替代拘留措施的常見手段。移民律師表示，該女子未獲得就其庇護申請舉行聽證會的機會。

「這太過分了，」帕特爾說。「他們正在拆散家庭，甚至不屑於告訴我們他們打算對這些家庭做什麼，而這些家庭對返回祖國有著正當的恐懼。」

前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在聲明中表示，舊金山的逮捕行動可能引發恐懼，並阻止移民參加與移民官員的定期報到。

示威者於周三晚在ICE地區辦公處外舉行抗議活動，以回應此次拘留行動。「我們已準備好採取行動，」「舊金山快速反應網絡和使命行動組織」（San Francisco Rapid Response Network and Mission Action）成員馬哈延（Sanika Mahajan）說。