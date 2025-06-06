舊金山市府攜手史丹福 用AI簡化行政 刪除過時公共報告

舊金山市府律師邱信福與史丹福大學RegLab實驗室5日聯合推出立法提案，旨在刪除過時及不必要的公共報告義務，精簡繁複的市政報告制度，（記者王子涵／攝影）

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）與史丹福大學 RegLab實驗室5日宣布聯合推出一項立法提案，旨在刪除過時及不必要的公共報告義務，精簡繁複的市政報告制度，以將更多時間與資源投注於當前優先政策和提供高品質的公共服務。

據市府律師辦公室統計，舊金山市政法規與監督決議累積達近1600萬字，龐大的法條量使得系統性改革工作非常艱鉅且耗時。為協助改進此一問題，市府律師辦公室與史丹福大學RegLab合作，運用AI 工具「法規分析研究助理」（Statutory Analysis Research Assistant，簡稱STARA）對法規進行系統性分析，找出可調整的條文及報告規定。

「這次合作是政府運用AI推動實質改變的典範。」邱信福表示，「RegLab的工具為我們節省了大量人力與時間。根據AI分析結果，我們與市府多個部門共同檢視，辨識出哪些報告已經過時、重複或不再具必要性。刪除這些無效的規定，能釋放人力資源，尤其在預算吃緊的情況下，讓市府部門能更專注於核心服務。」

史丹福RegLab主任、教授Daniel Ho指出：「我們要求公務員在資源有限下達成更多目標，這種方法能讓他們將精力集中於最重要的事務。這個合作示範了如何快速利用AI進行法規分析，識別過時要求，減少程序上的冗贅，推動法規現代化的可複製模式。」

舊金山市議員馬百樂（Bilal Mahmood）表示，長久以來，市府受制於過時且不必要的法規，影響其有效服務居民的能力。這項立法將清理多餘規定，讓部門員工能專注於最重要的工作，為舊金山市民提供服務。

舊金山市政法規與監督決議涵蓋廣泛，包含市府各部門多達528項必須定期提交的報告義務。這些報告雖然對政策制定者與大眾有所助益，但若缺乏定期檢視，容易成為繁重的行政負擔，耗費大量人力。根據AI工具STARA的分析，這些報告自2000年至2025年間激增超過一倍，嚴重影響市府人力分配。

此次提案建議刪除140項（約29%）過時、重複或已被新規定取代的報告義務。例如，工務局曾須每兩年提交有關報紙架「固定座」的報告，但此類報紙架早已撤除。另有行政法規中規定的舊金山都市再發展局需提交的季報，因已有更新州及地方報告義務，故建議刪除。

另有34項（約7%）報告義務擬調整頻率、合併相關報告或與現有報告流程整合，以減輕行政負擔。整體而言，仍有64%的報告義務保持不變，這些多與財務監督、債券管理及重要政策功能密切相關，或因近期立法尚未變動。

該立法將提交舊金山市議會審議，預計於未來數月內進行進一步討論。