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外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

用自助結帳機也要給小費 令顧客反感

編譯組／綜合報導
越來越多美國人感到小費文化已失控，對此產生負面情緒，示意圖。（取自unsplash）
越來越多美國人感到小費文化已失控，對此產生負面情緒，示意圖。（取自unsplash）

越來越多美國人感到小費文化有日益失控的情況。據一項調查顯示，受訪的美國人之中，41%表示小費文化已然失控，較去年同一項調查高出6個百分點；而今年的調查更顯示，X世代及嬰兒潮年代出生的人士，感到小費文化失控的高達45%。

該項調查由理財資訊及顧問服務機構Bankrate進行，於今年4月29日至5月1日訪問了2445名美國成年人，搜集他們對小費問題的看法。

調查顯示，高達41%的受訪者認為，企業應提高員工薪酬，而非過度依賴小費；只有16%的受訪者表示一旦取消小費，他們願意支付更高的價錢。

Bankrate高級行業分析師Ted Rossman在一項聲明中表示：「高昂的生活成本是個障礙，許多人對近年小費逐漸流行感到不滿。」

透過機器預設客人給予小費的數位技術近年流行起來，從外賣櫃台到咖啡店，甚至機場的自助結帳機也要求支付小費，但卻引發消費者的負面情緒。其中，那些預先輸入小費的電子螢幕更是一大痛點，有近五分之二的受訪者對此感到討厭。

Rossman說，新型的付費終端機令企業比以往更易索取小費，這能推動員工的積極性，同時亦讓老闆不須向顧客增加收費，卻能把更多錢分給員工，這本質上是一種無須實際提高消費價格，但卻已能成功加價的方法。

才剛點完餐，電子螢幕即出現要求預付小費，消費者已感到厭煩。（示意圖，取自unsp...
才剛點完餐，電子螢幕即出現要求預付小費，消費者已感到厭煩。（示意圖，取自unsplash）

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