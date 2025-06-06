舊金山購物重心轉移 日本城、Stonestown打破「厄運循環」

交通數據顯示，日本城人潮現在已超過舊金山市中心購物區。(圖取自SF Japantown官方臉書)

舊金山 一些購物中心似乎正在打破經濟「厄運循環」。在舊金山市中心購物中心與聯合廣場陷入困境之際，舊金山日本 城(Japantown)以及較靠近市中心外圍的「Stonestown Galleria」購物中心，湧入新一波亞洲零售商 店與餐廳，抓住時代潮流、提供獨特日韓與中國流行文化商品，以及保齡球、電影與實境體驗。

「舊金山紀事報」報導，日本城與Stonestown Galleria購物中心人潮洶湧。透過進口熱門商品，例如絨毛玩具、抓娃娃機裡的動漫收藏品、玩具模型等，吸引年輕顧客。日本城與Stonestown兩家購物中心的成功經驗，為實體店如何在一個仍在復甦的城市中蓬勃發展，提供珍貴經驗。

日本商會會長橋本(Richard Hashimoto)表示，疫情過後，開始看到客流量回升，年輕顧客越來越多，歸功於日本城的商店與餐廳。日本城吸引來自舊金山市內與其他地區購物人潮；Stonestown客群基礎則來自附近的舊金山州立大學、多間高中與Parkmerced社區，總經理艾佛森(Darren Iverson)指出，Stonestown客流量創歷史新高，過去12個月成長6%，每平方英尺銷售額自2019年以來、成長20%。

兩家購物中心都有郊區元素，例如充足的停車位，並且位在被認為安全的社區。

Stonestown受益於鄰近高速公路的便利；日本城則受益於充足Muni公車路線。兩家購物中心皆提供豐富多樣服務，吸引尋求從基本日常必需品到夜晚休閒的居民，例如日本城的卡拉OK酒吧、Kiddleton遊戲機場所與傳統日式公共浴池Kabuki Springs and Spa。

Cushman & Wakefield零售經紀人摩根(Kazuko Morgan)表示，Stonestown是一個地區中心，可滿足所有人需要，有雜貨店、健身房與娛樂商品，還有很多美食。

過去，民眾周末都前往舊金山市中心購物，但現在情況不同。舊金山最大購物中心空置率超過一半，近年來流失數十家零售商，包括Nordstrom、Bloomingdale’s等。

與此同時，交通數據顯示，日本城人潮已超過舊金山市中心購物區。舊金山交通局發言人加藤(Erica Kato)指出，服務日本城的公車路線，已成為舊金山Muni表現最好的路線之一。此外，日本城購物中心停車場已成為最忙碌的停車場。