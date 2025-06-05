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半月灣7死槍案華嫌趙春力 聖馬刁縣檢方求處死刑

編譯廖宜怡／綜合報導
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聖馬刁縣檢方，決定對半月灣大規模槍擊案華裔嫌犯趙春力求處死刑。（美聯社）
聖馬刁縣檢方，決定對半月灣大規模槍擊案華裔嫌犯趙春力求處死刑。（美聯社）

聖馬刁縣（San Mateo County）檢方表示，經過持續多月的辯論，他們決定對2023年犯下半月灣（Half Moon Bay）大規模槍擊案、殺害七人的華裔嫌犯趙春力（Chunli Zhao，音譯）求處死刑

舊金山紀事報報導，儘管加州目前暫停執行死刑，但聖馬刁縣地檢長瓦格斯塔夫（Stephen Wagstaffe）3日在法院聽證會上宣布將對趙春力求處死刑。趙春力對七項謀殺罪和一項謀殺未遂罪始終不認罪，並否認所有指控。瓦格斯塔夫之前曾表示，趙春力放棄接受快速陪審團審判的權利。

現年68歲的趙春力被控在聖馬刁縣半月灣農場槍殺七人，同時導致一人重傷。檢察官稱，這是一起職場暴怒事件，也是聖馬刁縣史上死亡人數最多的大規模槍擊案。

2023年1月23日下午，趙春力在其工作的加州陶土花園（California Terra Garden）槍殺四人、射傷一人，隨後前往康柯德農場（Concord Farms）再槍殺另外三人，所有死傷者都是農場工人。

聖荷西信使報指出，過去30年，聖馬刁縣只有一人被判處死刑，這起案件當年還是由瓦格斯塔夫親自起訴。瓦格斯塔夫在擔任地檢長之前曾起訴過五起死刑案件，他最近還在法庭文件中支持死刑。但在瓦格斯塔夫在成為地檢長後從未求處過死刑，半月灣槍擊案是首次。

不過，就算趙春力被判處死刑，暫時也不會被處決。

加州州長紐森（Gavin Newsom）2019年上任後發布暫停執行死刑的命令，隨後拆除了聖昆汀監獄（San Quentin）的行刑室。事實上，加州多位有意參選下屆州長的民主黨人也反對死刑。

與此同時，加州的死刑判決數量也有所減少。根據非政府組織「死刑政策專案」（Death Penalty Policy Project）的報告，截至今年1月，加州陪審團在過去六年中共判處20名殺人犯死刑，平均每年3.3人。而從1995年到2000年，加州共判處233人死刑，平均每年37.3人。

不過，在過去的選舉中，加州選民選擇不永久廢除死刑。在2012年和2016年的選舉中，選民兩度否決將死刑降為終身監禁且不得假釋的法案。

死刑 加州 半月灣

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