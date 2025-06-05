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徵100元私人車道年費？舊金山市府取消計畫

記者王子涵／舊金山報導
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對許多屋主而言，因擁有私人車道而被每年徵收100元費用，彷彿是對私人財產課徵新費用，難以接受。（取自交通局網站）
對許多屋主而言，因擁有私人車道而被每年徵收100元費用，彷彿是對私人財產課徵新費用，難以接受。（取自交通局網站）

為解決交通局高達3.22億元的預算赤字，舊金山市府預算官員曾研究一項創新但極具爭議的提案：向擁有私人車道（Driveway）的屋主每年徵收100元費用，作為資助公車和輕軌營運的財源。

該構想出自由市府成立的「Muni資金工作小組」，該小組召集了多方意見以尋找穩定財源。據舊金山紀事報報導，這項針對私人車道與人行道斜坡（Curb Cuts）的費用，在第一年可望帶來1540萬元收入，之後每年預估可穩定產出1650萬元。

「這是一種更公平使用公共空間的方式。」非營利機構Streets Forward執行長博恩海默（Luke Bornheimer）認為，在現行制度下，車主與房東等於免費占用了市有道路資源。

但對許多屋主而言，這項提議彷彿突如其來地對私人財產課徵新費用，難以接受。舊金山市交通局（SFMTA）已表示此案「不在討論範圍內」。其他官員指出，該提案面臨重大的法律與行政障礙，幾乎無法開啟。

「我們經歷了多輪討論。」舊金山審計長瓦格納（Greg Wagner）說，「有些構想比其他更可行。」

盡管最終被排除在正式建議清單外，紀錄顯示市府一度認真考慮此構想，並進行經濟效益分析與具體策略規畫。報告指出，舊金山擁有約19萬6000處車道斜坡，若每處每年收費100元，可望帶來1960萬元毛收入，但須扣除約300萬元的行政與執行成本，預估約90%的業主會如期繳納。

「這些斜坡實際上是對公共空間的永久性私有化。」報告寫道，「向其擁有者收費，可為這種私占定價，也鼓勵已不再使用車道的屋主還地於公，並為交通系統創造穩定收益。」

但報告也承認，實際執行將面臨眾多挑戰。此項收費至少需市交通局董事會批准；若被視為稅收，還需全民公投通過。此外，市府必須投入大量社區溝通與說明工作，才能在不激起強烈反彈的情況下順利推行。

「這會惹惱很多人，而它解決的問題其實只占一小部分。」市議長孟達文（Rafael Mandelman）也是小組成員之一。

聽到該構想，前市長勃朗（Willie Brown）笑了足足20秒，直呼：「這是什麼鬼想法？」他說：「如果有工作小組成員想每年捐100元給Muni，那他們可以自己捐，別讓我們其他人因為有車道就要被罰錢。」

戴維斯加州大學運輸研究所所長斯伯林（Daniel Sperling）表示，他理解這項提案背後的經濟邏輯。這筆費用本質上就像一種財產稅調整，是許多城市常見的公共服務資金來源方式；某種程度上，也可被視為一種間接的壅塞費，因為「針對車道的稅，其實就是針對汽車的稅。」

鑒於民眾對課稅的敏感態度，以及長期存在的「反車文化」指控，斯伯林說，他能理解這項構想為何無法取得共鳴。

舊金山 加州大學 瓦格納

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