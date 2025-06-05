DeepMind執行長憂AI兩大風險 不包括讓人民失業

DeepMind的網站上有許多令人驚嘆的展示。 (deepmind.google)

谷歌人工智慧 研究部門DeepMind的執行長表示，他對AI 的重大風險中的兩件特別憂心，但其中並不包括AI讓人民失去工作。

聖荷西信使報報導，DeepMind的執行長是諾貝爾獎 得主哈薩比斯（Demis Hassabis），他本周於倫敦舉行的SXSW音樂節上接受CNN主持人史都華（Anna Stewart）採訪時說道，他並不擔心人工智慧取代人類的工作崗位，而是擔心這項技術落入不法之徒之手，以及缺乏確保複雜又自主的人工智慧模式不致失控的護欄措施（guardrails）。

他說：「這兩種風險都很重大，而且不容易解決。」他的擔憂與別的專家不同，上周備受矚目的人工智慧實驗室Anthropic的執行長阿莫迪（Dario Amodei）對未來的就業前景發出了嚴厲警告，聲稱人工智慧可能會取代一半的入門級白領工作。

但哈薩比斯表示，他最擔心的是人工智慧開發者所稱的「通用人工智慧」（一種理論上可以大致匹敵人類智慧的人工智慧）可能被濫用。「不法分子可能會將這些技術用於有害目的，因此一個重要的問題是…我們如何限制不法分子接觸到這些強大的系統…同時又能讓好人利用它們做出許多令人驚嘆的事？」

美國聯邦調查局FBI在5月的一份報告中指稱，駭客已利用人工智慧生成冒充美國政府官員的語音訊息。根據CNN報導，國務院去年委託撰寫的一份報告發現，人工智慧可能構成「災難性」的國家安全風險。人工智慧也助長了深度偽造色情內容的創作–儘管川普總統上個月簽署了取締法案（Take It Down Act），旨在通過禁止在線上分享未經同意的露骨圖片，來阻止這些深度偽造內容的氾濫。

哈薩比斯並非第一個提出此類擔憂的人，但他的言論進一步凸顯了人工智慧的前景，以及隨著該技術在處理編寫程式碼和生成影片片段等複雜任務方面不斷進步而帶來的警示。