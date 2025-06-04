舊金山加大學者呂福泰 獲泌尿外科專家協會終身成就獎

呂福泰幹細胞研究，為女性泌尿健康帶來實質改善。（UCSF官網）

舊金山 加州大學（UCSF）泌尿科教授、Knuppe分子泌尿實驗室主任呂福泰醫師（Dr. Tom F. Lue），以幹細胞研究開創治療新局，為全球無數因生產導致尿失禁的女性帶來希望。他不僅是世界級泌尿學權威，近日更榮獲美國泌尿外科專家協會（AAGUS）頒發的Spence Medal終身成就獎，成為少數獲此殊榮的亞裔 醫師。

呂福泰團隊舊金山加大長期投入幹細胞再生醫學的研究，成功發展出以脂肪來源的幹細胞（Adipose-derived MSC）治療女性產後尿失禁的模型。這項研究不僅揭示幹細胞如何修復因生產受損的括約肌與神經系統，更邁向臨床應用階段，期望能以低成本、非侵入性、門診即可完成的方式，讓更多產後女性尿失禁在早期即獲得治療。

「這不只是醫學的突破，更是公共健康與性別平權的實踐。」呂福泰指出，女性長期忽視自身產後泌尿困擾，是因為社會對其沉默化與羞恥感，而幹細胞治療的平民化推進，能真正翻轉這種不平等的醫療現況。

呂福泰今年榮獲Spence Medal終身成就獎，此獎由美國泌尿外科專家協會頒發，是該會最高榮譽之一，以表彰呂醫師在泌尿科領域的傑出貢獻與終身成就。

該協會擁有逾百年歷史，採取會員推薦制，入選者必須具備高度學術聲望與國際領導力，因此長年由歐美學者主導，亞裔獲獎者寥寥可數。

「這不只是對我個人的肯定，更是對亞裔醫師群體的肯定，」呂福泰受訪時說。他亦感謝早年在台灣接受的醫學訓練，成為他走向國際的重要起點。

呂福泰醫師畢業於高雄醫學大學，以全校最高榮譽成績來美進修，後在UCSF建立分子泌尿研究室，累積逾380篇國際論文與12本專書，指導70多位全球學者。他也是威而鋼（Viagra）研發的重要研究者之一，更主持多項關於性功能障礙與罕病（如Peyronie氏病）的國際研究標準制定。

從台灣高醫走出、在美國醫學界發光發熱，呂福泰醫師的幹細胞研究正在悄悄改變全球女性的醫療選擇權。他以科技為橋，將學術研究推向普及應用，也為華人 醫師在國際醫學殿堂中留下堅實的足跡。